Debate Cuáles son los pro y contra de la dolarización de la economía

Julio Emanuel, exministro que implementó esta política en Ecuador explicó que permite disminuir “drásticamente la inflación”, pero "no es la panacea"

El exministro de Economía de Ecuador, Carlos Julio Emanuel, contó cómo fue el proceso de dolarización de la economía de ese país, un tema que hoy se debate en la Argentina como alternativa para frenar la escalada inflacionaria que sigue firme ante cada nueva devaluación del peso frente al dólar

El el exfuncionario ecuatoriano sostuvo que si bien la dolarización permite disminuir “drásticamente la inflación”, esta política “no es la panacea, porque no resuelve todos los problemas” económicos de un país.

“Dolarizar una economía nacional significa clausurar la política monetaria. Poner una moneda fuerte que sirva como el referente para la economía de un país”, explicó en diálogo con Radio La Red.

En esa línea, detalló que “en el caso ecuatoriano del año 2000, hemos tenido una economía dolarizada que ha brindado estabilidad económica y política. Si no hubieramos tenido la dolarización, con la forma en que manejó la economía el ex presidente Rafael Correa hubiera llevado a Ecuador a una crisis parecida a la que tiene Venezuela en la actualidad, que es un completo desastre”.

“La estabilidad económica nace porque la dolarización impide que los gobiernos financien su déficit fiscal a través de la impresión de dinero. Clausura la política monetaria y eso da certeza a todos los ciudadanos de cual va a ser la trayectoria monetaria de un país”, indicó.

“La dolarización disminuye drásticamente la inflación. En Ecuador en el año 1999, teníamos una inflación cercana al 100%, hoy es de 0%, y la ventaja de eso es que mantiene el poder adquisitivo de los salarios. Es una de las medidas sociales más importante”, destacó para justificar la implementación de la medida en su país.

Al ser consultado sobre si considera que la Argentina cuenta con las mismas bases económica que tenía en ese momento Ecuador como para generar una dolarización, sostuvo que “definitivamente sí”.

En esa línea, consideró que “Argentina tuvo la posibilidad de dar el paso hacia la dolarización cuando el ex ministro de economía Domingo Cavallo puso en vigencia la convertibilidad. Recordemos que eso dio certeza a la política monetaria argentina por algunos años”.

“Pero lamentablemente la convertibilidad no es la dolarización, pero es cercana. Yo hubiera pensado que el paso siguiente de la convertibilidad en Argentina hubiese sido la dolarización. Son como primas hermanas pero no son lo mismo, porque la convertibilidad produce la coexistencia de dos monedas y siempre hay posibilidad que una se devalúe, eso ocurrió en Argentina”, analizó.

Sin embargo, el ex ministro de Ecuador admitió que “la dolarización no es una panacea. Porque si bien lo que hace es clausurar la política monetaria, impide que los gobiernos utilicen métodos inflacionarios para financiar sus déficits, y le da una suerte de camisa de fuerza a la economía, no resuelve todos los problemas. También tiene que ir acompañado de un control fiscal”.

Al finalizar, destacó que el problema que hay en Argentina para aplicar esta medida es que “pese al enorme respaldo que le dio el FMI al país, los argentinos tiene dudas de cual va a ser el comportamiento del tipo de cambio. La especulación en Argentina siempre va a ser de que el peso de acá a un mes va a perder valor. Y esa incertidumbre cambiaria es lo que termina con la dolarización. Claro que hay problemas de ajustes pero ustedes lo están viviendo actualmente”.

“La dolarización no es una medida fácil, es una medida dura pero son medidas que hay que tomar”, concluyó.