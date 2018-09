Mercado Volatilidad del dólar: la brecha entre compra y venta ya es de $2

Las variaciones constantes de los últimos días en los precios del tipo de cambio generó que los bancos tomen mayores recaudos y amplíen las puntas

La volatilidad cambiaria no sólo se reflejó en el precio del dólar, sino también que se trasladó en la brecha entre los precios de compra y venta que publican las entidades bancarias.



Es que el tipo de cambio pegó un gran salto en las últimas semanas, de hecho en las pasadas cuatro su precio trepó 21% y ya se encuentra en torno a los $38,18 promedio al público.



No sólo desde su cotización se reflejó la incertidumbre vivida días atrás en la City, sino que también, para cubrirse de los veloces y abruptos sobresaltos del mercado, los bancos "estiraron" la brecha entre los valores ofrecidos para la compra y venta de los billetes estadounidenses.

De hecho, hace exactamente un mes atrás, con un dólar de $31, la brecha entre los precios de compra/venta era de alrededor de un peso, lo que equivalía en porcentaje a un 3,4% de distancia.



Hoy, con un tipo de cambio de $38,18 en ventanillas, la volatilidad generó que esa diferencia se agrande y llegue, en algunos bancos privados, hasta los dos pesos.

Incluso, el promedio calculado por el propio Banco Central estipula que la brecha entre puntas es de $1,74, es decir, de 4,8 por ciento.

En cinco bancos privados líderes la brecha entre compra/venta es de $2, algo que ocurre en Galicia, BBVA Francés, Santander, HSBC e Itaú.

El caso más evidente ocurrió este lunes en Santander, donde para la compra se ubicó a $36,50 y para la venta a $38,50.

Una amplitud que ubica en el medio y como referencia de las operaciones al precio del billete mayorista, que cerró en $37,29.

Esta amplia diferencia tiene una justificación: la inestabilidad en la plaza cambiaria durante septiembre, que hizo que los bancos tomen como precaución "despegar" las puntas de las cotizaciones para evitar salir perdiendo y desalentar los movimientos especulativos.

De hecho, este mes el valor promedio para la venta al público del billete estadounidense osciló entre un mínimo de $38,14 y un máximo histórico 40,51. Una variación equivalente en pocos días de alrededor del 6% ($2,37).



En resumen, es prácticamente la distancia que actualmente aplican los bancos entre compra y venta como cobertura ante posibles oscilaciones en el día de la divisa estadounidense, manteniendo de igual forma su margen de rentabilidad por operaciones de cambio.