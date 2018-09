expresidente del bcra Para Vanoli, con bandas de flotación “el dólar va a estar en $48 a fin de año”

El exfuncionario consideró que “el BCRA va a tener que pedir permiso para contener la moneda, lo cual es un problema gravísimo que generará recesión”

El ex presidente del Banco Central Alejandro Vanoli opinó hoy que el nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) “no cierra por ningún lado”, y que con la nueva regla del BCRA de bandas de flotación cambiaria “el dolar va a estar en $48 a fin de año si uno aplica la regla de 3% mensual”.



“La foto de ayer es la cesión de la soberanía, lo cual es triste y lamentable. Este plan Fondo Monetario dos, a dos meses del primero, no cierra por ningún lado porque sirve sólo para tapar agujeros”, indicó esta mañana Vanoli en diálogo radial.

“El panorama es muy preocupante y, de mínima, en 2019 hacen falta u$s8.000 millones más. Esto no alcanza. Pensar que van a crecer 20% las exportaciones en este mundo proteccionista es no ver la realidad”, amplió.



En tanto, consideró que “si no es hoy, el dólar va a tocar las bandas en poco tiempo y va a llegar a $48 a fin de año si uno aplica la regla de 3% mensual. El despido de (el ex titular del BCRA) Luis Caputo por orden de (la titular de el FMI, Christine) Lagarde nos quita las herramientas para actuar, atando de manos al Banco Central”.



“Esto es una nueva bicicleta financiera. El Banco Central, (que ahora preside Guido Sandleris), va a tener que pedir permiso para contener la moneda, lo cual es un problema gravísimo que generará recesión”, sostuvo Vanoli.



“Esta recesión puede contener la inflacion, pero si siguen con esta política de tarifas, la inflación va a ser incontenible. Este Gobierno ha perdido la credibilidad”, avaluó al finalizar.