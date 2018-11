Apunta a bajar la tasa Javier González Fraga: "La nueva batalla, que la inflación caiga del 2%, se gana en diciembre o enero"

El economista dijo que busca emitir bonos UVA en el exterior. Es porque en el futuro no podrá fondearse con depósitos del Tesoro

Javier González Fraga, el presidente del Banco Nacion, cree que la inflación va a desacelerarse luego de la fuerte suba de septiembre y octubre.

No sólo eso. El titular de la entidad entiende que la economía rebotará el año que viene y que el BNA tendrá que repensar su estrategia de fondeo en los próximos meses por las restricciones que impone el acuerdo con el FMI.

Es que el histórico fondeo barato que le representan los depósitos del Tesoro dejará de ser una de sus ventajas, con lo que apunta a conseguir fondos a través de la emisión de deuda ajustada por UVA en el exterior, informó el cronista.com.

"Teóricamente los fondos públicos de Tesorería no deberían tener efecto multiplicador, es lógico. Es lógico que no se puede arreglar esto de un mes para otro. Pero nos obliga a repensar en el largo plazo la estrategia de fondeo, porque queremos un Banco Nación que tenga un objetivo público pero no un subsidio encubierto. En EE.UU. los fondos para préstamos subsidiados a pymes salen del presupuesto", afirmó Fraga en una entrevista con distintos medios.

Para el dirigente, el proceso de transformar el fondeo del banco les puede lelvar "dos años o tres años" sobre todo "para reemplazar un fondeo público por privado, o bonos".

Consultado sobre si hay un plazo para cumplir en este proceso, respondió: "Es una restricción voluntaria de liquidez en el muy largo plazo. Yo debería mantener los fondos de Tesorería esterilizados en Leliq, hoy es parte de lo que financia la cartera privada. Está definido el concepto con el FMI, pero no están establecidas las metas ni los plazos".

Respecto al reemplazo explicó que estan "haciendo un esfuerzo buscando fondos en el sector privado, buscando colocar bonos y otras fuentes de fondeo para tener otra fuente de liquidez".

En lo que hace a la suba de tasa, señaló: "Nosotros ya subimos las tasas este año, ya no hay subsidios, estamos en precios del mercado. Los subsidios los tiene que decidir el Presupuesto. Los que subsidian tasa son los ministerios. Hoy la prioridad es la inflación".

Para Fraga "la primera batalla, que es la tranquilidad cambiaria, está ganada". Y agregó: "La segunda es que la inflación perfore el 2% mensual, batalla que si no la ganamos en diciembre la ganamos en enero. Y la tercera, bajar la tasa".

También dijo que desde el banco siguen tras los mismos objetivos. "Nuestra estructura de tasas favorece a los créditos pyme, de cooperativas y microcrédito por sobre grandes empresas. Porque las grandes empresas no nos traen sus grandes negocios, buscan el subsidio y si te he visto no me acuerdo. Además, son más seguros los créditos a pymes porque no tienen el asesor que les dice que conviene una convocatoria para congelar pagos. Entonces cumplen".

Otro tema que se abordó en la entrevista fueron los créditos hipotecarios.

En ese tema, apuntó, "pasaron varias cosas. Una es que subimos la tasa. Dos, que antes el 80% de los créditos era para compras. La compra de vivienda pasó a 60%, porque aumentó tanto la vivienda que no califican. Pero aumentó mucho refacción, porque eso se hace todo en pesos. Pero el ritmo que llevamos hasta abril, cuando dábamos un crédito cada 49 segundos, ahora caímos a uno cada 3 minutos. De 9000 solicitudes por mes a 900".

Finalmente, aseguró que para ampliar van a tener que salir a fondearse en UVA. Pero en el exterior. "Ya tenemos interesados. Porque yo creo que es menos que la Badlar, que está en 50%, y con las expectativas de inflación que vemos nosotros con UVA más 10 estamos hablando del 25%, la mitad".