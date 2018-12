Cómo hacer para comprar dólares más baratos que en el banco

El dólar no vale lo mismo en un banco que en el otro, y se puede conseguir mejor precio si se adquiere en sociedades de bolsa o en casas de cambio online

Un país con dualidad monetaria requiere de eficiencia en el mercado cambiario para maximizar el uso de recursos por parte de las familias y empresas. En Argentina, el sistema bancario es el gran proveedor de divisas para empresas y dólares para atesoramiento de familias y personas jurídicas.

Este monopolio solo era compensado por las casas de cambio, pero sin una estructura virtual (homebanking) que evitara riesgos de inseguridad de trasladar pesos y dólares, creó un beneficio de oligopolio cambiario por un monto de u$s720 millones anuales.



Pero la aparición de los brokers de Bolsa, que sí pueden competir con los bancos ofreciendo homebanking y apertura online de cuentas sin moverse de la casa, cambió el paradigma y salió a la luz el costo de ineficiencia que los bancos se apropiaban por la ausencia de competencia.



“Es tan grande la ineficiencia cambiaria de Argentina, que las familias, las principales demandantes de dólares físicos perdían anualmente de forma conjunta un monto mayor a los u$s 700.000.000, que en los últimos 3 años llegó a los u$s 3200 millones de transferencia de personas físicas a bancos por la compra-venta de divisas”, advierte un paper de Bull Market Brokers.



Si bien las tasas altas y la caída de la actividad no incentivan el endeudamiento de las empresas, en octubre se registró un freno en el rojo del stock de estos préstamos



Este excedente que los intermediarios tradicionales se llevaban quedó al descubierto luego que el BCRA flexibilizara y desregulara parcialmente el mercado de cambio, permitiendo a todos los participantes poder ser compradores y vendedores. Gracias a esta medida del Banco Central se pudo calcular el costo excesivo de la intermediación cambiaria, y así calcular cuántos recursos perdían las familias por seguir comprando dólares en bancos.



Los cálculos de costo de estructura de empresas de fintech permitió identificar con sus empresas especializadas en el mercado de cambio cuánto era el costo real de intermediación. Esto arrojó que podía reducirse a la mitad el costo en el mercado de cambio para la compra-venta de divisas, spread cambiario, pudiendo los brokers reducir de 5% a menos de 2% la comisión.



Para dimensionar la pérdida de eficiencia de la economía, si los bancos adoptaran el modo de hacer negocios de BullExchange, las familias ahorrarían $27.000 millones anuales, o el equivalente a u$s 720 millones anuales.

Por ejemplo, el monto ahorrado por las familias equivalen a un mes de escrituras en la Ciudad de Buenos Aires todos los años. O a más de 64.000 automóviles comprados anuales; 135.000 computadoras de escritorios del segmento más alto tecnológico, o en función del capital trabajo en dólares por empleo en argentina, a unos 8000 puestos laborales perdidos por ineficiencia en el uso de los recursos a nivel macro del mercado de cambio.



“Una pareja que pide un crédito UVA por el equivalente a u$s120.000, se ahorraría $120.000 por la compra de los dólares para su primera casa. Y con el mismo modo-operandi que comprar en un banco con la misma cantidad de regulaciones, bajo vigilancia del BCRA y todo sin mover en ningún momento papeles físicos para apertura de cuentas o la compra-venta de dólares”, calculan en Bull Exchange.



El permitir que los brokers de bolsa -que junto con los bancos son los más regulados de todo el sistema económico, superando a empresas de primera línea-, pudieran tener empresas vinculadas al mercado de cambio, generó un shock en quienes jamás se pusieron a calcular el ahorro que podía tener las familias de acceder a un mercado de cambio competitivo.

Las familias podrían ahorrarse meses de cuotas UVA comprando los dólares en brokers que son también agentes de cambio. Pero también los individuos que atesoran en dólares en forma de hormiga para viajar o tener un ahorro propio, en esos casos cada u$s 100 ahorrado por mes un individuo podría ahorrarse el equivalente a dos meses de factura de celular, 11 días de almuerzo, 83 viajes en colectivos, cuatro meses de factura de luz al año, 10 pintas de cerveza o 6 kilos de asado, según consigna El Cronista.

Esto es un ejemplo de ahorro para un comprador individual pequeño que ahorra parte de su salario. En una familia que ahorra esto se sobredimensiona aún más.



La posibilidad de usar a las fintech como intermediadoras en el mercado de cambio, sin moverse de la casa y pudiendo operar en el día todo, girando del homebanking a la cuenta en el bróker cambiario, para luego comprar la divisa y volver a girar los dólares a la cuenta del banco, genera un ahorro que los individuos y familias deben dimensionar en la rutina con que lo hacen y el volumen de dólares.

Es tanto lo que pueden las familias ahorrarse que hacer un par de clics extras a los normales, debería ser un deber para ahorrarse dinero en tiempos difíciles y más aún, evitar que los bancos se queden con parte del ingreso gratuitamente.