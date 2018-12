Bolsas europeas caen con fuerza por el incremento de las tensiones comerciales

La detención de la hija del fundador de Huawei a pedido de las autoridades de EE.UU. generó una fuerte réplica de parte del gobierno de China

Caídas generalizadas en las bolsas europeas en una jornada en la que las tensiones comerciales vuelven a asustar a los inversores. En plena tregua arancelaria entre EE.UU. y China, los temores vuelven a aparecer tras la detención, a petición de la administración estadounidense, de la hija del fundador de Huawei.

En este día por demás complicado, el Ibex de Madrid cae un 1,8%, el DAX alemán el 2,4%, el CAC parisino el 2,2% y el FTSE londinense otro 2,4%.



¿Qué significa este arresto para los mercados? Los operadores ven en este suceso un motivo más de preocupación, ya que podría provocar un nuevo distanciamiento entre los gobiernos de EE.UU. y China ahora que parecían estar dispuestos a sentarse a negociar sus desavenencias en el ámbito comercial.



De momento, la protesta del Gobierno de China por la detención no se ha hecho esperar. "China ha presentado una queja formal a la parte canadiense y a la estadounidense pidiéndoles que expliquen inmediatamente la razón de la detención y liberen a la persona detenida", afirmó el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, Geng Shuang, en una rueda de prensa en Pekín.



Pero no sólo en Europa se nota esta inestabilidad. Las bolsas asiáticas registraron fuertes descensos, mientras que los futuros de Wall Street, que vuelve a la normalidad tras permanecer cerrado ayer, anticipan notables retrocesos.



Además, las bolsas europeas aún se encuentran digiriendo los últimos acontecimientos en Reino Unido. Respecto al Brexit, Theresa May lucha contrarreloj por evitar una derrota devastadora en el parlamento británico de su acuerdo sobre la salida del país de la Unión Europea. Los días claves son el 10 y el 11 de diciembre.



"El mercado ya está descontando que May perderá la votación, de manera que en caso de aprobarse, la sorpresa positiva sería mayúscula", apunta Felipe López Gálvez, analista de Self Bank, quien recuerda que convencer al Parlamento es muy complicado, pero no imposible. "No descartamos que aunque sólo sea con el pretexto de evitar un Brexit sin acuerdo, el peor de los escenarios, algunos diputados den su brazo a torcer", añade.



Desde el referéndum favorable a la salida de la UE, los inversores han especulado con que el mayor giro económico y político del Reino Unido desde la Segunda Guerra Mundial podría acabar viéndose frustrado, aunque no estaba claro cuál podría ser el mecanismo. Ayer mismo el banco de inversión JP Morgan elevó a un 40% la probabilidad de que no haya Brexit.



Para Sergio Ávila, analista de IG, "las dificultades que está teniendo May junto con la posibilidad que el Tribunal Europeo ha dado al Reino Unido de decidir unilateralmente no salir de la UE, han ampliado considerablemente las probabilidades de que finalmente pueda haber otro referéndum".



Al margen de la renta variable, el petróleo recupera parte de su protagonismo a la espera de la reunión de dos días que mantendrán en Viena los socios de la OPEP y sus aliados, liderados por Rusia y Arabia Saudí, de la que podría salir un recorte de la producción.