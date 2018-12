Sin las Lebac en el mapa, los plazos fijos crecieron 65% en el último año

Con la paulatina desaparición de las Letras del Banco Central, las colocaciones a plazo fijo a 30 días volvieron a tomar una enorme protagonismo

La Lebac había llegado a ser la vedette del mercado, la inversión en pesos que había conquistado hasta a los clásicos inversores de plazos fijos. Sin embargo, este instrumento que se utilizó para competir con el dólar se convirtió en un arma de doble filo, el stock se catapultó a $ 1,2 billones y la bomba debió ser desactivada: esta semana vencen los últimos $ 68.000 millones.

Es que semejante "bola de nieve" no sólo resultó ser un riesgo en términos de los intereses que generaba sino que su base de inversores demostró ser muy volátil. Eso fue lo que ocurrió cuando primero deshicieron sus posiciones en carry trade los grandes fondos de afuera y luego le siguieron los ahorristas, generando la corrida que sufrimos este año.



Como consecuencia de la progresiva desaparición del instrumento, los depósitos a plazo fijo a 30 días volvieron a tomar protagonismo, al punto de registrar un incremento interanual de 65%.



"Hay que recordar que tenemos un 65% de crecimiento porque el año pasado había pocos depósitos a plazo debido a que todos los inversores iban directo a la Lebac; los bancos no pagaban bien", señaló Miguel Zielonka, director de Econviews. Mucho tuvo que ver también que las tasas se volvieran más atractivas luego de que en septiembre el dólar tocara un pico de $ 42.



Hoy, en bancos públicos y privados se puede obtener una tasa de entre 40% y 49,5%. Este nivel de intereses fueron fomentados por la cúpula del Banco Central (BCRA); con la llegada de Guido Sandleris a fines de septiembre la tasa de la Leliq se convirtió en la de referencia y en el "consuelo" de los bancos.



Es que si bien a las entidades les quitaron la posibilidad de invertir en Lebac (como parte del plan de desarme) y sufrieron un nuevo aumento de encajes, recibieron a cambio muy bueno rendimientos por medio de las Leliq. Cabe recordar que la tasa de referencia, la de corte promedio de Leliq, llegó a superar el 70%, mientras que actualmente se ubica por debajo de 60%.



Estas tasas le permitieron a los bancos elevar los rendimientos que pagaban a sus clientes por los depósitos. No obstante, la tendencia es a la baja, según el informe diario del Banco Central, el promedio de tasa de los plazos fijos a 30 días cayó a 45%, desde un 47,4% hace un mes, según consigna El Cronista.



Otro punto a tener en cuenta es que dentro de un mismo banco las opciones de tasas pueden ser muy variadas.



"No es lo mismo lo que se le paga a un cliente que a un no cliente, a alguien que realiza un plazo fijo en la sucursal, por teléfono o por homebanking. Tampoco es lo mismo lo que se paga por un plazo fijo de menos de $ 100.000 y lo que se le paga al de más de un millón de pesos", detallaron desde una entidad financiera.