La pelea Trump vs. FED le amarga las fiestas a los inversores

"Ahora tenemos un grave daño técnico y los inversores continúan bajo los efectos del temor, la incertidumbre y las dudas", dijo un analista

La Bolsa de Nueva York sufrió fuertes pérdidas en su última sesión el día de Nochebuena, ya que los inversores reaccionaron negativamente al esfuerzo inusitado del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin, para tranquilizar a los inversionistas sobre la liquidez de los bancos de Wall Street, incluidos Bank of America, Citigroup y JPMorgan Chase.



Mnuchin dijo el domingo que los jefes de los seis grandes bancos estadounidenses le confirmaron que tenían "amplia liquidez disponible para hacer frente a préstamos a los consumidores, los mercados financieros y otras operaciones de mercado", según un comunicado del Tesoro.



Esta información, afirmó el experto económico Neil Irwin, "causó más daño del que pretendía prevenir" porque, de repente, los inversores comenzaron a preguntarse sobre si debían preocuparse por la liquidez de los bancos, algo que no habían cuestionado hasta entonces.



La reacción del mercado fue vender unos títulos que ya fueron golpeados durante el cuarto trimestre del año por el temor a la guerra comercial entre EE.UU. y China, el aumento de los tipos de interés y una desaceleración económica mundial.



Mnuchin también convocó el lunes pasado al Grupo de Trabajo del Presidente sobre Mercados Financieros, que incluye a los gobernadores de la Fed, junto con los reguladores de la Comisión de Bolsa y Valores, la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos y la Corporación Federal de Seguros de Depósitos.



En este escenario, el índice S&P 500 terminó la sesión el lunes, reducida por las fiestas, con una caída del 2,7%, hasta 2.351 puntos, más de un 20% por debajo de su máximo intradía anterior en septiembre y un 19,8% por debajo del máximo de cierre. La sesión fue la peor registrada un día de Nochebuena. El Dow Jones cayó un 2,9%, hasta 21.792 puntos, mientras que el tecnológico Nasdaq, que ya se encontraba en territorio bajista, perdió otro 2,2%, hasta los 6.193 puntos por las tensiones políticas en torno al cierre del Gobierno de los EEUU.



La Bolsa de Tokio, que abrió ayer, día de Navidad, cayó con fuerza ante las noticias procedentes de EEUU, lo que desencadenó un alza del yen cuando la moneda japonesa retomó su estatus de refugio en momentos de incertidumbre. Su indicador Topix descendió un 4,88% al cierre de ayer, lo que llevó al índice de referencia a unos pocos puntos del nivel de 1.400 por primera vez desde noviembre de 2016.



Esta evolución sitúa a este índice en territorio bajista al contabilizar un recorte superior al 24% desde comienzo de año.



El Nikkei -el indicador con más visibilidad, pese a que agrupa a un reducido grupo de valores- perdió más de 1.000 puntos (5,01%) en la jornada de ayer, la mayor caída en dos añosLas preocupaciones en Tokio se centraron en la información relacionada con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien ha abandonado el habitual respeto de la Casa Blanca por la independencia de la Reserva Federal.



"Ahora tenemos un grave daño técnico en el mercado al final del año y los inversores continúan bajo los efectos del temor, la incertidumbre y las dudas", dijo Michael Underhill, director de inversiones de Capital Innovations.



El intento del secretario del Tesoro de mantener la confianza se vio socavado por el continuo ataque de Trump a la Reserva Federal, con el presidente de Estados Unidos tuiteando el lunes: "El único problema que tiene nuestra economía es la Reserva Federal".



Trump cree que el gradual ajuste monetario defendido por la Fed amenaza la aceleración de la economía estadounidense y no ha dudado en criticar al organismo. El presidente volvió a insistir ayer en que la Fed "está subiendo las tasas de interés demasiado rápido".



Según medios locales, el presidente de EE.UU. ha llegado a valorar la posibilidad de despedir al presidente de la Fed, Jerome Powell, aunque Mnuchin aseguró este fin de semana que Powell seguirá en su cargo.Mientras tanto, el cierre parcial del Gobierno de EE.UU. alcanza hoy su quinto día consecutivo después de haber provocado fuertes caídas en los mercados y sin acuerdo a la vista sobre los fondos que Trump reclama para su muro con México.

El Senado estadounidense, que en este caso lleva el liderazgo para el presupuesto, se reunirá este jueves para tratar de reabrir la Administración, pero ni la Casa Blanca ni la oposición demócrata están dispuestos a ceder, por lo que el bloqueo podría prolongarse hasta enero de 2019, según consigna El Financiero.



A pesar de las caídas de la Bolsa, la economía de EE.UU. vive un buen momento con una tasa de desempleo del 3,7%, en mínimos de casi medio siglo, y una inflación cercana a la meta anual del dos por ciento.