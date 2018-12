¿Qué lugar ocupa Argentina entre los 30 mayores riesgos para 2019?

"Si no puede explicar por qué el mercado se está moviendo, debe sospechar de los movimientos que hace el mercado", afirma el economista del Deustche Bank

La caída de casi el 20% de los mercados bursátiles desde octubre puede atribuirse, al menos en parte, al aumento de las operaciones de inversión algorítmica y los fondos de inversión de paridad de riesgo pasivo, dijo a MarketWatch el economista internacional de Deustche Bank Securites, Torsten Sløk.



En una nota de investigación publicada el viernes, Sløk nombró "30 riesgos para los mercados en 2019", con "ventas de acciones impulsadas por el mayor riesgo", encabezando la lista.



Sløk le dijo a MarketWatch que el catálogo no está clasificado en función de la gravedad de los riesgos, pero aquellos en la parte superior son más preocupantes y son aquellos sobre los que los clientes de Sløk han consultado con él a menudo.

"Tengo un doctorado. en economia "Soy el principal economista internacional de Deustche Bank Securities, y me paso todo el día pensando en las explicaciones de por qué el mercado de valores sube y baja", dijo. "Por lo general, hay una buena explicación, ya sea a partir de revisiones de ganancias, nuevos datos económicos o encuestas de confianza"



"Lo más singular de los mercados desde octubre es que en los tres frentes hemos visto pocos cambios", dijo. "Si nos fijamos en todos estos datos, es realmente sólido y no puede justificar el descenso que hemos visto en el mercado de valores".



"Si no puede explicar por qué el mercado se está moviendo, debe sospechar de los movimientos que hace el mercado", dijo Sløk, y agregó que el aumento de las estrategias de inversión algorítmica y de negociación basada en reglas, como los fondos de inversión con riesgo de paridad, puede tomar La culpa de los movimientos de gran tamaño en el mercado que hemos visto en las últimas semanas.



Estas estrategias, argumenta, están causando que el impulso sea la fuerza más importante en los mercados. Los inversores, o sus computadoras, "están vendiendo porque las acciones están cayendo, no debido a cambios en los fundamentos", dijo.



Más allá de los riesgos planteados por el comercio algorítmico, el tema que une muchos de los riesgos en la lista, dijo Sløk, es la dificultad que tienen los inversores para cuantificarlos. La desaceleración de la economía china es un ejemplo, al igual que las crecientes tensiones comerciales entre los Estados Unidos y China. En ambas situaciones, los inversores tienen pocos antecedentes para ayudarles a comprender cómo actuarán estas fuerzas en los mercados de valores.



La naturaleza de los desafíos que enfrenta el mercado, por lo tanto, es en sí misma un tipo de riesgo, ya que su no cuantificabilidad disuade a los inversionistas de comprar activos de riesgo, porque no saben cómo cubrirlos. "Estamos en una situación inusualmente difícil", dijo Sløk. "El hecho de que haya tantos temas en esta lista, y que sean tan diversos, le dice algo importante sobre el mercado".