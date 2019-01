Hipotecarios UVA: 30.000 deudores podrán pedir más plazo

Los pagos y el total de la deuda se actualizan mes a mes según el Índice de Precios al Consumidor del Indec y cerraron el año con un alza del 46,8%

La disparada que tuvo la inflación tuvo un impacto directo y contundente para las familias que, poco antes, se habían arriesgado a cumplir el sueño de la casa propia contratando un préstamo hipotecario en Unidades de Valor Adquisitivo (UVA).

Te puede interesar ¿Plazo fijo o dólar?: qué recomiendan en la City para el verano

Sucede que, con esta modalidad, lanzada en 2016, los pagos y el total de la deuda se actualizan mes a mes según el Índice de Precios al Consumidor del Indec. Y eso, sumado al retraso de los sueldos, hizo que lo que al inicio parecían cuotas accesibles, parecidas o sólo algo mayores a un alquiler, se hayan vuelto de repente una carga para muchos cada vez más pesada de sostener.



Cuando estas personas hacían las averiguaciones previas para contratar el préstamo, los bancos ofrecían simuladores online que permitían proyectar la evolución de las cuotas en distintos escenarios económicos. Pero ni las situaciones presentadas entonces como más “pesimistas” lograron anticipar lo que al final pasó, justo después de un boom inmobiliario en el que llegó a haber 24 mil nuevos “propietarios UVA” por trimestre.



Sólo en los últimos seis meses, las cuotas se incrementaron un 30%. Y cerraron el 2018 con un alza del 46,8%. Se trata de un suba interanual muy superior a la que, según los últimos datos oficiales, vienen registrando los alquileres en la Ciudad de Buenos Aires (36,1% a noviembre). Y también los salarios de los trabajadores registrados, que a octubre se habían actualizado sólo un 27,3% en 12 meses, tal como informó este jueves el INDEC.



Por el salto inflacionario, según calculó Clarín, para quien pidió un préstamo por u$s102.900 en junio pasado (unos $2,9 millones de entonces) la cuota inicial de $19.237 ya se le transformó en una de $25.159, casi $6.000 mayor. Del mismo modo, durante los últimos 12 meses, pagos de $7.600 saltaron a casi $ 11.200, los de $10.000 se fueron ya a $14.750, y los de $15.000, a más de $22.100.



Mientras, para quien cumpla dos años como deudor, el pago del próximo mes ya será en pesos un 80% mayor al inicial. Y para los que ingresaron con el debut de las UVA, las cuotas ya son 121% mayores. Quien por ejemplo pidió u$s79.000 en abril de 2016 ($1,2 millón), había arrancado pagando $7.900 al mes, pero luego el monto llegó a $11.900 a fines de 2017, a $13.347 en mayo pasado y ahora está en $17.456.



En este marco, en la Secretaría de Vivienda de la Nación calculan que alrededor de 30.000 deudores -sobre más de 130.000 préstamos- habrían quedado a fines de 2018 en condiciones de activar la “cláusula gatillo” que el sistema UVA prevé para aliviar las cuotas en períodos como el actual.



Lo que dice la “letra chica” de todos los créditos UVA es que, si desde el inicio las cuotas subieron 10 puntos más que el Coeficiente de Variación Salarial del INDEC, el cliente puede pedir que le recalculen los pagos con un plazo hasta 25% mayor: por ejemplo, pasar de 20 años a 25, o de 30 a 37, lo que rebaja un poco los montos. Esto se puede hacer sólo una vez a lo largo de toda la vida del préstamo.



Como alternativa, en octubre se sumó un sistema que le pone un tope a las cuotas, para que nunca sean más de un 10% mayores al valor que tendrían si se hubiesen ajustado con el índice de salarios. Así se logra un techo a las subas sin ampliar el plazo, pero lo que deja de pagarse se compensará con cuotas más altas en futuros años de bonanza, en los que los sueldos le ganen a la inflación (como había sucedido en 2017). Y por ahora, sólo los bancos públicos planean tener disponible este recurso, no los privados.



Con cualquiera de las dos modalidades, las cerca de 30.000 personas que ya habrían cruzado el “umbral del 10%” recién podrán recurrir a esa herramienta a partir de febrero o de marzo. Esto es, una vez que el INDEC publique los datos de salarios de noviembre y diciembre, que son los que marcarían la mayor brecha entre ingresos e inflación, habilitando por primera vez el uso de la cláusula.



Cuando se dé la situación, el banco le debe notificar al cliente que está en condiciones de ir a pedir la prórroga, indicaron en el organismo. Algo que la mayoría prevé hacer por correo electrónico.



"Hasta el momento no tenemos casos. Pero, si se produjeran, nuestra entidad notificará al cliente a fin de que informe si requiere una extensión del plazo de su préstamo", confirmaron, por ejemplo, en el Banco Ciudad, donde prevén ofrecer las dos alternativas de recálculo. En el Nación, en tanto, respondieron que para estos casos la entidad "tiene desarrollados los mecanismos dispuestos por el Banco Central en la normativa, quedando a la espera de que el mismo publique los índices para evitar que cada banco defina el momento de su aplicación".



En varias ciudades del país, como La Plata, surgen grupos de deudores que reclaman soluciones.



Por ahora, pese a los aumentos, el Banco Central registra que casi no hay clientes que hayan dejado de pagar (la tasa de morosidad está en 0,2%). Pero la situación causa una creciente inquietud entre los deudores, que hasta empezaron a organizarse en distintas ciudades para reclamar soluciones. “Los clientes están llamando y consultando sobre la extensión de plazo”, reconocen en un importante banco privado, que pidió no ser identificado.



Frente a este panorama, el secretario de Vivienda, Iván Kerr, busca dar un mensaje tranquilidad y optimismo. “El sistema sigue funcionando -le dijo a Clarín-. No hay mora en el crédito y las familias tienen la posibilidad de refinanciarlo en caso de que tengan algún problema. Por otro lado, en los próximos meses, el salario ira recuperando de vuelta poder adquisitivo y, con una inflación que empieza a estabilizarse, va encontrar devuelta su equilibrio.”

Te puede interesar Apple cayó en la Bolsa y perdió 57.000 millones de dólares en un día

Los efectos de la extensión

Te puede interesar Apple cae 9% tras conocerse una carta de Tim Cook

"La conveniencia del estiramiento de los tiempos depende de cuál sea el plazo original. En los créditos tomados a más de 20 años, no genera una baja sensible en la cuota. Pero con plazos más cortos el beneficio es más importante”, aseguraron a Clarín especialistas del Banco Hipotecario.



Por ejemplo, calcularon que para quien contrató un crédito por 50 mil UVA a 30 años en julio de 2017 extender el plazo a 37,5 años le representaría hoy una rebaja de sólo $499 mensuales. Pero si la misma deuda se contrajo a 10 años, estirarla a 12,5 años representaría una disminución de $2.966 en la próxima cuota.



En otro banco consultado hicieron el ejercicio con el supuesto de un crédito por $1 millón otorgado a 20 años en enero de 2018. "A diciembre, a este cliente le tocaría pagar una cuota de $10.990. Pero si solicitara extender un 25% el plazo original, podría pasar a pagar $9.800, una cuota aproximadamente un 11% inferior", graficaron.



El precio de esa rebaja, advirtieron, es ser deudor por cinco años más. Y quedarse sin este recurso para otra crisis en la que se vuelva necesaria.