El Gobierno busca despejar la incertidumbre hasta 2020 inclusive

El programa financiero para 2019 continúa mostrando que no hay una necesidad de recurrir a financiamiento en el mercado internacional de capitales

La secretaría de Finanzas divulgó hoy el Programa Financiero para el 2019. Allí se destacan las principales necesidades de financiamiento y cómo serán cubiertos, mayormente con los dólares del FMI. Uno de los aspectos confirmados es que la inversión en infraestructura prevista en los programas de Participación Público Privada (PPP) "no requerirán de financiamiento en los mercados de capitales este año". En los mercados existía preocupación sobre una posible "inundación" de deuda para solventar los proyectos de corredores viales por USD 6.000 millones.



Pero el aspecto más importante es que se busca ir despejando el panorama ya no de los vencimientos de deuda de 2019, sino también avanzar con el 2020. En ese sentido, el organismo que dirige Santiago Bausilli, destacó que si se consigue refinanciar el 70% de los vencimientos de corto plazo que se presentan este año, "las necesidades de financiamiento neto bajan a cero el año próximo".



Esto significa que sólo haría falta salir a buscar deuda a los mercados para hacer frente exclusivamente a los vencimientos de deuda, es decir cubrir el "roll over" de lo que va venciendo. Es una práctica habitual de cualquier país no pagar en efectivo la deuda que vence sino buscar la refinanciación. Pero no sería necesario salir a buscar fondos frescos. Esto, lógicamente, siempre que se cumpla con el compromiso del déficit fiscal cero este año y superávit fiscal primario de un punto en 2020.



No se suspende la inversión prevista en los PPP, pero se buscará financiamiento alternativo, por ejemplo organismos multilaterales, para la primera parte de las obras



Los inversores están tranquilos sobre los pagos de deuda de 2019 y así lo reflejan los bonos que vencen este año, cuyas tasas se ubican en niveles incluso por debajo del 3% anual. Sin embargo, los títulos que vencen a partir de 2020 sufrieron un fuerte deterioro y sus rendimientos superan el 9% anual.

El motivo es la incertidumbre sobre lo que sucederá con la política tras las elecciones presidenciales y las reales posibilidades de cumplir con el pago de la deuda que vence el año próximo. Pero el horizonte en materia de vencimientos de deuda no luce para nada complicado, al menos de acuerdo a los números que muestra el Gobierno.



En otro pasaje, se destaca que el Tesoro volverá a vender dólares para hacer frente a sus obligaciones en pesos en el mercado cambiario. Pero el anuncio sobre los tiempos y los montos se efectuarán en algún momento del primer trimestre. Se supone que recién hacia fines del segundo trimestre (posiblemente junio) habrá oferta de dólares oficiales en el mercado, con dos objetivos simultáneos: conseguir los pesos para financiar necesidades de caja, pero además colaborar para mantener al tipo de cambio más estable y que el dólar no sufra grandes altibajos.



El Tesoro tiene dólares excedentes y venderá una parte en el mercado para hacerse de pesos, vía licitaciones. El cronograma será anunciado durante el primer trimestre, pero se estima que recién en junio empezaría con la oferta de divisas



Estos son algunos de los puntos más destacados que publicó el ministerio de Hacienda sobre el programa financiero 2019:



– El mayor saldo inicial de caja como resultado de una mayor refinanciación de los vencimientos en el 2018 a la originalmente prevista, implica que la necesidad de refinanciar los vencimientos de corto plazo se redujo al 46% en contraste con el 60% originalmente previsto.



– Si el refinanciamiento de los vencimientos de corto plazo en el 2019 fuese igual o mayor al 70%, el saldo de caja acumulado al cierre del año permitirá eliminar las necesidades de financiamiento neto en 2020.



– El Tesoro tendrá una posición excedente en dólares durante 2019. El mecanismo para la conversión de los dólares necesarios para afrontar gastos en pesos será anunciado durante el primer trimestre de 2019.



– Se anticipa que los proyectos PPP no requerirán financiamiento del mercado de capitales en 2019. El financiamiento se minimizará para cumplir con las inversiones de los próximos meses. Reducir las necesidades de financiamiento permite recurrir a fuentes alternativas de financiamiento como bancos y multilaterales.