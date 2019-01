La pesada carga: radiografía del deudor argentino

La deuda promedio de los argentinos ronda los $118.000, mientras que más de la mitad de ellos tienen sueldos que no superan los $20.000

Mientras la inflación persigue sin pausa a los salarios como un temido monstruo cada vez más veloz, no son pocos los argentinos que deben recurrir al endeudamiento para afrontar los gastos mensuales y sobrevivir.



Un estudio realizado entre los clientes de Resuelve tu Deuda, la primera reparadora de crédito del país, logró aproximar el perfil promedio del deudor argentino. El análisis indicó que el 57% de los deudores que se encuentran dentro del programa son hombres, de los cuales el 54% manifiesta estar soltero.



Aproximadamente el 87% de los encuestados expresaron que el sobreendeudamiento es la principal causa para encontrarse en esta situación de morosidad, es decir que adquirieron más compromisos financieros de los que podían pagar. Un indicador importante de una persona que se encuentra en sobreendeudamiento es que destine más del 30% de sus ingresos mensualmente al pago de deuda.



Al respecto, Rodrigo Nadal, director de la firma, dijo que cuando las personas no tienen un control de sus ingresos y gastos pueden encontrarse con un monto mucho mayor de consumos del que pueden afrontar.



La deuda promedio de los argentinos ronda los $118.000, mientras que el 52% de los encuestados expresaron que su sueldo no supera los $20.000. Al analizar estos datos notamos que para poder cancelar una deuda se necesitan casi 5 sueldos íntegros, sin tener en cuenta los intereses que genera, expresó Rodrigo Nadal, director de la firma con presencia en México y Colombia.



"La clave para poder administrarse económicamente es contar con una buena educación financiera desde el hogar. Los errores más comunes en finanzas están relacionados a los préstamos con tarjetas de crédito y al desconocimiento que tienen los usuarios sobre su funcionamiento. Por lo que es común que las personas consideren el monto que le otorga el banco como un dinero extra o que paguen el mínimo del resumen sin pensar en los intereses que les cobrará a futuro", explicó.



Del total de clientes que están trabajando para cancelar sus deudas, la mayoría se encuentra en la franja de los 31 a 45 años seguidos por los que se ubican entre los 19 a 30 años.



"Si bien la mayor cantidad de deudores se ubica en edades más adultas, hay jóvenes que llegan al programa con deudas de gran tamaño. Esto demuestra la importancia de la educación financiera para evitar acumular deudas que sobrepasan la posibilidad de pago de una persona, especialmente en este grupo donde posiblemente estén incursionando en el mundo laboral o tengan pocos años de antigüedad en una empresa", indicó Rodrigo Nadal, según BAE.



Si una persona ya cuenta con deudas impagables es recomendable acudir a expertos en finanzas. En un contexto económico cambiante como el que vivió el país durante los últimos meses, es posible que las personas alcancen un estado de morosidad con facilidad si no logran administrarse correctamente.