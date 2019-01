Grandes operadores lanzan un Wall Street "low cost"

Es en respuesta a los cargos injustificadamente altos que las grandes bolsas de Estados Unidos cobran por la transmisión de datos en la venta de acciones

Renombradas firmas financieras de Estados Unidos planean lanzar una bolsa de bajo costo que competirá con la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE por sus iniciales en inglés) y el Nasdaq.



Corredurías y operadores llevan años quejándose por lo que dicen son cargos injustificadamente altos que las grandes bolsas de Estados Unidos cobran por la transmisión de datos en la comercialización de acciones.



Las noticias de la nueva bolsa hicieron bajar los papeles de las matrices de la NYSE y el Nasdaq. "El anuncio es la última andanada en la batalla en curso entre las bolsas y otros participantes del mercado y debe tomarse en serio, al menos desde la perspectiva de la potencial presión sobre las ganancias de las bolsas existentes", dijo Nathan Flanders, de Fitch Ratings.



En un comunicado conjunto, las compañías detrás de la nueva bolsa dijeron que buscarán aumentar la competencia, mejorar la transparencia de las operaciones, simplificar las transacciones de acciones y reducir costos fijos. La tasa por datos es uno de los mayores costos para las corredurías.



La unión de compañías será bautizada Members Exchange, o MEMX, y será financiada y controlada por nueve instituciones: Bank of America Merrill Lynch, Charles Schwab Corp , E*TRADE Financial Corp, TD Ameritrade Holdings Corp, UBS, Virtu Financial, Morgan Stanley, Fidelity y Citadel.



Esta no es la primera vez que los gigantes del sector financiero desafían a las bolsas establecidas. Hace una década, un grupo que incluía a Citi, Credit Suisse, Deutsche Bank, JPMorgan, Lehman Brothers, Morgan Stanley y Merrill Lynch apoyaron una bolsa de bajo costo llamada BATS, según consigna Infobae.



Para la misma época, otros pesos pesados del sector lanzaron un mercado llamado Direct Edge con una meta parecida de recortar los costos operativos. Ambas bolsas ganaron rápidamente participación de mercado, posteriormente se fusionaron y ahora son propiedad de Cboe Global Markets.