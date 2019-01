Hacienda renovó todas las Letes en dólares y pagó 4,75%

Si bien fue la primera licitación en la que no se pudo hacer ofertas en pesos el interés de los inversores fue alto. Pagó la misma tasa que hace un mes

Mientras el Banco Central mantiene el dólar estable y de a poco comienza a bajar la elevada tasa de interés, el Ministerio de Hacienda sorteó su primer test del año.

La cartera que conduce Nicolás Dujovne renovó la totalidad de las Letes que vencían esta semana con dos condimentos extras: por un lado, fue la primera licitación en la que sólo se podía suscribir en dólares y por otro lado, estas letras vencen después de las PASO, con lo cual comienza a jugar el factor electoral.

Según informó Hacienda, en la licitación de este martes recibió 7.185 órdenes por un total de u$s974 millones, de los cuales adjudicó 950 millones de dólares, la misma cifra que tenía que pagar el Gobierno esta semana. La letra emitida ayer vence el 16 de agosto, 5 días después de las elecciones primarias, y el precio máximo de corte de u$s972,54 por cada VNO u$s1.000, lo cual representa una TNA de 4,75% y una TIREA de 4,79%.

Así, el Tesoro mantuvo la tasa que pagó en la última subasta, un mes atrás, cuando el corte también fue en 4,75%. En esa oportunidad, sin embargo, si bien todavía se podía suscribir con pesos, la colocación alcanzó a cubrir sólo el 77% del vencimiento.

Hacienda no hacía un roll over total de las Letes en dólares desde el mes de abril de 2018, previo a la primera corrida cambiaria, cuando enfrentó vencimientos por u$s500 millones en una semana y colocó poco más de u$s1.200 millones. “En último semestre de 2018 el ratio promedió 70% y buena parte se suscribía en pesos”, sostuvo la consultora Gabriel Rubinstein y Asociados.

“Me sorprendió la licitación. Pensábamos que no iba a ser tan buena teniendo en cuenta que sólo se podía suscribir contra dólares, pero cambio el humor externo y eso contribuyó”, explica Santiago López Alfaro, socio de Deplhos Investment. Además, agrega, no sólo mejoró el mercado en Brasil y la Bolsa estadounidense sino que en el ámbito local el dólar está en el piso de la banda y las tasas de Leliq de a poco están bajando.

El hecho de poder suscribir Letes en dólares con pesos era uno de los mecanismos usados por algunos inversores minoristas para aprovechar el rendimiento de la letra y en paralelo poder dolarizarse al precio mayorista. El valor que usaba Hacienda para tomar los pesos era el Tipo de Cambio de Referencia que diariamente publica el Banco Central, que generalmente está en línea con el precio operado en el mercado mayorista.

Por su parte, Diego Falcone, head portfolio manager de fondos Cohen, cree que el hecho de que no se pueda suscribir con pesos no es un factor de peso. “No importa si entras con pesos o dólares. Era sólo a efectos de no pasar por el mercado de cambios”, destaca. Lo único que podía jugarle a favor al que suscribía en pesos, comenta Falcone, era que lo realizaba el día anterior a la licitación, con lo cual si el dólar se disparaba uno estaba cubierto, “pero era muy marginal”.

Asimismo, en el mercado de cambios se reflejó el mayor apetito de inversores por entrar en la subasta de Letes, con una mayor demanda en la segunda mitad de la rueda, que fue lo que ayudó a alejar al precio del piso de la zona de no intervención. “Operadores estimaban que una parte de la demanda de la última media hora fue de bancos para suscribir las Letes”, explicó Fernando Izzo, de ABC Mercado de Cambios.

Para Gustavo Neffa, socio y director de Research for Traders el resultado de la licitación era “esperable”. “No me extraña la licitación de hoy (por la de este martes). Distinto sería que caiga después enero”, acota.

En la misma línea, Diego Falcone, sostiene que en las Letes el riesgo es nulo y las considera una apuesta segura. “Uno debería estar completamente despreocupado de las Letes porque se sabe que las paga el Fondo Monetario Internacional”, comenta, en referencia al desembolso del organismo financiero, que garantiza fondos netos hasta 2020.

El interés de los inversores fue tal que para las ofertas del Tramo Competitivo Hacienda aplicó un prorrateo de 97,82%, y refleja los 24 millones de dólares que quedaron afuera de la licitación.

“Obviamente después de octubre hay algún tena de rispidez en el caso de que llegue a haber un presidente que no es el actual, pero tampoco debería pasar nada de octubre a diciembre”, destaca Neffa.

López Alfaro, coincide en que “las Letes que vencen antes de las elecciones generales tientan a los inversores a entrar. El foco va a estar cuando la fecha de vencimiento supere el mandato actual, asegura el economista, y acota “hay que ver qué pasa cuando empiecen a emitir Letes que venzan en 2020”.

Así, el Tesoro logró sortear el primer test del año y demostró que el hecho de que estas letras sólo se suscriban en dólares no incide demasiado en la subasta. Fue clave, de todos modos, el veranito financiero que se está viviendo desde hace más de una semana, y hasta podría extender esta bonanza para los bonos.

“Creo que el buen resultado de la licitación le puede dar un empuje adicional a los bonos, así que es posible que tengamos unos días buenos para los títulos públicos”, destaca López Alfaro.