Cae la tasa que cobran los bancos para descontar cheques

El financiamiento de capital de trabajo a tasas siderales es uno de los principales sufrimientos del sector productivo y en particular las Pymes

En diciembre las tasas que cobran los bancos por sus préstamos cayeron en forma generalizada, pero una línea en particular se destacó. Es la de descuento de documentos, que incluye cheques, y cuyo promedio recortó 4,3% puntos porcentuales en el período.



El financiamiento de capital de trabajo a tasas siderales es uno de los principales sufrimientos del sector productivo como resultado del apretón monetario que buscó contener la corrida contra el peso del año pasado. Con la lenta pero constante reducción de la tasa de interés de referencia, el rendimiento de la Leliq perdió 14,5 puntos porcentuales desde su máximo de octubre pero sólo 1,5 punto en diciembre, las tasas de depósitos y créditos empezaron un largo y parsimonioso camino a la baja.



En ese contexto, que la reducción de la tasa de descuento de cheques se destaque como la de caída más acelerada parece una bocanada de aire fresco para empresas de todos los tamaños. Pero en el mercado explican que tiene más que ver con que pymes y demás firmas evitan tanto como pueden descontar cheques a tasas todavía excesivas. Además de que ya de por sí la caída de la actividad reduce lo que se puede descontar.



"Es más que nada caída de la actividad, con tasas tan altas las pymes evitan asumir un costo financiero tan alto de descontar los cheques que reciben como pago", dijo la economista y docente de la UBA Agustina Gallardo.

"El lanzamiento de la línea de 38% en públicos y 45% en bancos privados por un total de $ 33.000 millones para los últimos meses hizo que el promedio de la tasa activa al sector privado baje, creo que un poco el gobierno acusó algo de recibo y amplió las líneas. Sigue siendo relativamente tedioso el acceso pero se ven algunos avances", agregó.



La tasa promedio de descuento de documentos estuvo en el 58,8% en diciembre, según datos del Banco Central. Esto no está muy por debajo de picos de alrededor de cerca del 65% que alcanzó a tocar en octubre.



"Dentro de la línea de capital de trabajo, cayó la de cheques porque cayó la preparatoria, hay muchísimos menos cheques porque no hay plata en la calle y, por ende, hay menos negocios", contaron desde un banco.



Esa historia se corresponde con los números, según consigna El Cronista. El stock de descuento de documentos en todo el sistema llegó a un pico de poco más de $ 286.000 millones a fines de abril, justo antes de que empezara la corrida contra el peso. El último dato disponible, del 3 de enero, está cerca de los $ 241.600 millones. Es un descenso del 15,4% punta a punta. Y en términos puramente nominales, sin contar el efecto de la inflación sobre esos valores.



"Las empresas que quedaron obligadas a descontar lo siguieron haciendo, pero con tasas en estos niveles es imposible alcanzar un rendimiento que cubra ese costo financiero", dijo Pedro Cascales, vocero de Came. "En lo posible, el que puede lo utiliza como instrumento para sus pagos o espera al vencimiento, no hay forma de tolerar estos descuentos", concluyó.



El apretón monetario, el que lleva adelante Guido Sandleris desde octubre en el BCRA pero también las subas previas de tasa por la corrida cambiaria, también hizo más conveniente deshacerse de dólares que financiarse en pesos. Algo que se ve a principios de cada mes, cuando el blue cae debajo del oficial por las ventas de pymes.



"La tasa de cheques es más sensible a las bajas de tasa de referencia, porque son préstamos a un promedio de 45 días, mientras que los acuerdos de adelanto en cuenta corriente son mucho más largos y la tasa acordada se mantiene", dijo un gerente de banca privada de otra entidad.

"Hoy operamos dos tercios de nuestro volumen diario habitual de descuento de cheques, esto porque las multis renunciaron a financiarse en pesos para traer dólares de afuera como resultado del esquema monetario y las pymes, las que pudieron, prefirieron desarmar posiciones que tenían en dólares, lo que explica mucho como el BCRA frenó al dólar", agregó.