Gran noticia para emergentes: la FED no movería la tasa en 2019

Analistas consideran que las constantes declaraciones de la Fed hacen suponer que las subas de las tasas se van a detener de forna inminente

Desde que Jerome Powell, presidente de la Fed, moderó su discurso en su comparecencia ante los medios el pasado diciembre, en la última reunión del organismo sobre tipos de interés, los analistas empiezan a descontar que este año podría no haber subas de tasas por parte de la Fed.

Asimismo, las reiteradas palabras de Mario Draghi, presidente del Banco Central Europeo (BCE) relativas a la continuación de una política acomodaticia en la Zona Euro sugieren que quizá tampoco este organismo se atreva a mover las tasas en 2019.

Fed

“Ayer, Powell volvió a mostrarse muy prudente en lo referente a la agenda de actuación del banco central. Así, dijo que la Fed ‘está en un lugar donde puede ser paciente y flexible’ hasta ver cómo evoluciona la economía de EEUU antes de volver a tomar la decisión de subir los tipos de interés”, comentan en Link Securities.



Estos expertos también inciden en las palabras de ayer del vicepresidente de la Fed, Richard Clarida, que “destacó las perspectivas de menor crecimiento de otras economías, y que unas condiciones financieras restrictivas representan vientos cruzados para la economía norteamericana, por lo que la política monetaria debería responder si estas condiciones persisten en el tiempo”.



De la misma opinión son en Bankinter, que afirman que “la Fed es proclive a moderar el ritmo de subas de tipos de interés y el mercado ya no descuenta ninguna en 2019. Esto facilita que la curva de tipos americana gane pendiente y eso reduciría el riesgo de recesión, al menos tal y como lo interpreta parte del mercado”.



José Luis Cárpatos, CEO de Serenity Markets, comenta que “las constantes declaraciones de la Fed hacen suponer que las subas de tipos se van a detener de forna inminente. Ayer Powell dijo también que estaba preocupado por el tamaño de la deuda pública de EE.UU. y que van a reducir fuertemente el balance. Pero al final prevaleció el hecho de que dejara más o menos claro de que los tipos no subirán”.



Los analistas de Renta Markets también resaltan el guiño que hizo Powell a los mercados: “Dijo que hay estar atento a los mercados financieros porque son los que realmente expresan una opinión sobre la preocupación por los riesgos a la baja asociados con el crecimiento global y con el comercio”.



“Powell reiteró que será muy cauto con las próximas subas de tipos de interés, adoptando una actitud de ‘esperar y ver’. El mercado actualmente descuenta que no haya movimientos de tipos en 2019 en Estados Unidos (con una probabilidad del 70%, otorgando un 14% de probabilidad a un recorte de 25 puntos básicos y una probabilidad del 15% de una subida de 25 puntos básicos)”, apuntan en Renta 4.

BCE

“Aunque sigue manteniendo su posición oficial de cierto optimismo en relación a la marcha de la economía en la Zona Euro, el BCE no puede sino admitir que los riesgos que afronta la misma son ahora claramente a la baja. Ello, unido a la volatilidad de los mercados financieros y a la falta de presiones inflacionistas hace poco creíble que el BCE vaya a subir sus tasas de interés en el verano 2019”, aseguran en Link Securities.



Estos analistas también recogen un detalle de las actas, que apuntan que “las expectativas para esta primera subida de tipos oficiales se han trasladado a finales de 2019. No descartamos que se retrasen aún más”.



Por su parte, desde Banca March recogen las declaraciones del gobernador del Banco de Francia, François Villeroy de Galhau, que comentó desde Luxemburgo “que el BCE debería tomar una posición más ‘gradual y pragmática’ con respecto a la finalización del programa de compras. En este sentido, Villeroy comentó que el organismo debería mantener las opciones abiertas teniendo en cuenta la incertidumbre actual”.