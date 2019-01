Brexit: El consenso espera un rechazo al "plan B" de May

Según expertos, “los escenarios de un potencial retraso del Brexit, de un nuevo referéndum e, incluso, de un ‘no Brexit’ no son para nada descartables"

Las bolsas europeas comienzan la semana en rojo, en un día en el que los inversores mirarán a Reino Unido, por la presentación por parte de la primera ministra del país, Theresa May, de un plan B para el Brexit. Los analistas no son muy optimistas.



“May deja el proceso en manos del Parlamento, donde son mayoría los diputados que están en contra de un Brexit duro o desordenado. El plan será debatido en la Cámara de los Comunes y deberá ser votado el próximo 29 de enero. Mucho debe variar este plan del que fue rechazado con contundencia por los parlamentarios la semana pasada para ser aprobado, algo que dudamos que vaya a ser así”, comentan los analistas de Link Securities.



Así, según estos expertos, “los escenarios de un potencial retraso del Brexit, de un nuevo referéndum e, incluso, de un ‘no Brexit’ no son para nada descartables a estas alturas”.



De la misma opinión son en Renta 4 (MC:RTA4), que afirman que “por el momento, no parece que haya habido avances a lo largo del fin de semana y está por ver si May es capaz de presentar un Plan B”.



En este punto, José Luis Cárpatos, CEO de Serenity Markets, avanza que “el plan B seguramente estará relacionado con temas de Irlanda”, aunque coincide con el consenso en que “no está muy claro que tenga muchas posibilidades de éxito ante los otros parlamentarios”.