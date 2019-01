Por la corrida, uno de cada cinco minoristas salió de fondos comunes

Un reciente informe de una firma de inversión refleja que la cantidad de cuotapartistas (personas físicas) cayó 20% a niveles de 356.443.

La volatilidad evidenciada en los activos financieros durante el año 2018 no pudo ser evitada por la industria de fondos comunes de inversión. En 2018, después del sacudón cambiario y el choque de las Lebac, cayó 6 puntos porcentuales la participación de personas físicas en el total de inversiones en fondos. Además, el share de la ANSES en la industria también retrocedió un punto porcentual.



La rotación de carteras hizo que los cuotapartistas de fondos comunes de inversión local cambiaran su abordaje a la hora de invertir. Los rescates registrados por la industria durante 2018 implicaron un gran cambio de perfil de los inversores de dichos productos.



Los analistas de Portfolio Personal Inversiones (PPI) remarcaron en un informe que un análisis que sirve para entender el impacto de la crisis en la industria de fondos comunes de inversión es la composición por tipo de persona y en una primera visión, no hay dudas, que la menor participación de las personas físicas es una de las fotos más interesantes que dejó el 2018.



Según datos de PPI, y si bien faltan los números de diciembre, que igualmente dado el factor estacional de la industria en ese mes puede no ser representativo de la tendencia, a noviembre -respecto al mismo mes del 2017- se refleja que la cantidad de cuotapartistas (personas físicas) cayó 20% a niveles de 356.443.



"Habría que remontarse a junio de 2017 para encontrar un número en torno a ese nivel, que implica unos 43.758 cuotapartistas menos que el máximo de mayo (530.876). En tanto, el monto invertido total por este tipo de inversores descendió en un 23% a $ 101.211 millones. Este movimiento encuentra explicación en los fuertes rescates sufridos. En términos relativos, respecto al patrimonio total, la participación de los minoristas cayó así de niveles de 23,1% al 17,2%. El mes de mayor caída en la cantidad de personas físicas fue mayo", comentaron desde PPI.



Ahora bien, muy diferente fue el impacto de la crisis en las personas jurídicas. "En el mismo plazo de análisis, la cantidad cayó sólo 1% y el monto invertido se incrementó en 11% (a $ 487.118 millones), lo que llevó a su participación sobre el total- a subir casi 6 puntos porcentuales a 82,8%-", sostuvieron desde PPI.



Los analistas de la consultora 1816, especializada en análisis de la industria de fondos comunes de inversión local alcanzan una conclusión similar en el que destacaron que, según los datos a septiembre 2018 (última información pública disponible) con el estallido de la crisis perdieron peso en la industria de FCI los clientes minoristas.



"Las compañías de seguros y las ART incrementaron su participación en la industria, con un share de 22,2% a septiembre (crecimiento de 5,9 puntos porcentuales contra los datos de septiembre de 2017). El resto de los clientes institucionales totalizaron un share de 20,4% (registrando un crecimiento de 5,7% contra septiembre de 2017). Vale la pena destacar que los ACDI (con alta exposición relativa a fondos de renta fija en dólares globales) alcanzaron un 2% de share", comentaron.



Por otro lado, desde la Consultora 1816 también remarcaron la evolución de la ANSES.



El organismo perdió peso relativo en la industria en los últimos 12 meses, pasando de representar el 4,4% a 3,4% del share. Vale la pena destacar que, según los últimos datos disponibles, el 42% de su cartera de fondos está invertida en FCI de renta variable (principalmente en los que siguen al Merval Argentina), 33% en fondos de renta fija (donde se destacan los FCI multimoneda) y 13% en fondos pyme, según consigna El Cronista.



Finalmente, en el reporte de la Consultora 1816 comentan que, el 73% del stock del FGS hoy está invertido en fondos de administradoras independientes, que son por ende las que más sufrirán si el Gobierno decide volver a usar al Fondo de Garantía para estimular el consumo en este año electoral.



Esto mismo fue lo que hizo en 2017, recuerdan, desprendiéndose de plazos fijos, que en este momento no alcanzarían para financiar una nueva ronda significativa de créditos Argenta.