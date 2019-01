El Central rechaza los consejos de Cavallo: "Vamos a la flotación libre"

Cañonero resaltó que el esquema monetario puesto en marcha en octubre "está cumpliendo su cometido de volver a promover cierto orden nominal"

Mientras Guido Sandleris continuaba con su agenda en Davos, Suiza, el vicepresidente del Banco Central, Gustavo Cañonero, presentó los resultados más destacados del Informe de Política Monetaria (IPoM) y destacó que la idea del esquema puesto en marcha en octubre es "ir convergiendo a la flotación".



De esta forma, descartó las recomendaciones que Domingo Cavallo hizo públicas dos días atrás en las que insistía en la necesidad de acotar las zona de no intervención y quitar las restricciones autoimpuestas a la venta de dólares.

Es que desde el actual tipo de cambio hasta que el Banco Central pueda salir a ofertar billetes estadounidenses, la cotización puede saltar más de 30%. Si la demanda de pesos se pasara al dólar hoy, esto equivaldría a que el Banco Central no hiciera nada hasta que el tipo de cambio arriba superara los $50. Y cuando lo hiciera la oferta diaria no sería suficiente para evitar que se vuelvan a espiralar los precios.



Junto con su par, Verónica Rappaport, y el economista en jefe de la institución, Mauricio Dalessandro, Cañonero resaltó que el esquema monetario puesto en marcha en octubre "está cumpliendo su cometido de volver a promover cierto orden nominal". A su vez, consideró que los resultados hasta el momento son "muy satisfactorios" porque "la inflación está bajando gradualmente" y "los distintos engranajes del sistema monetario empiezan a mostrar sus rol".



"El esquema está funcionando como nosotros esperábamos que funcione, lo que no es un dato menor", sostuvo.



Según explicó Cañonero, la demanda de circulante estacional de diciembre fue "muchísimo más fuerte de lo que habíamos estimado" y por eso es que en ese mes se dio una pausa en la baja de la tasa de interés y que también se reflejó en que la demanda de pesos hiciera bajar al dólar debajo de la zona de no intervención. "Hoy llevamos totalizados 290 millones de dólares", resumió Cañonero.



Hacia adelante, el vicepresidente del Banco Central adelantó que en este enero el compromiso de agregados monetarios "vamos a estar justitos, pero vamos a estar cumpliendo nuevamente".



En el primer trimestre no se espera que el baje la inflación por el impacto de los precios regulados, "pero en el segundo trimestre se espera que se vea con más nitidez" la baja gradual de la inflación.



"El esfuerzo está y lo vamos a seguir sosteniendo todo lo que sea necesario", agregó Cañonero antes de enfatizar que el compromiso del Banco Central es con la base monetaria, no con el tipo de cambio ni con la tasa de interés. Por eso, los aumentos en la base monetaria "van a ser muy lentos y paulatinos".



A la hora de explicar la elevada tasa de interés nominal de política monetaria que el Banco Central paga por las Leliq, el economista evaluó que la tasa real que resulta de ella depende no solo de la inflación esperada, sino de su volatilidad, la cual no es estable y por lo tanto tampoco es tan estable la remuneración que deja indistinto a un individuo entre tener instrumentos en pesos u otro activo. "Para que nosotros veamos bajas más significativas de la tasa de interés, además de ver bajas significativas en la inflación, tenemos que ver bajas más significativas de la volatilidad de la inflación. Y eso va a llevar tiempo", aseguró Cañonero.