El Tesoro busca captar $60.000 millones con el apoyo de ANSES

No es la primera vez que la Anses realiza un operación de este tipo. En diciembre le compró hasta $86.000 millones en Letras en Pesos a un año de plazo

El Tesoro colocará hoy tres series de Letras del Tesoro en pesos. Dos de ellas irán a manos de inversores privados, mientras que una serie entera será suscripta por la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).



El viernes, el Tesoro oficializó en el Boletín Oficial que emitirá hasta $10.000 millones en Letras del Tesoro en moneda local a 182 días (que vence el próximo 29 de julio) que serán suscriptas totalmente por Anses. Fuentes del organismo le confirmaron a El Cronista que el capital que destinarán a estos instrumentos provienen de las multas que se cobraron durante el blanqueo de capitales, que estaban originalmente asignados a la reparación histórica pero no fueron usadas para el pago a beneficiarios.



"Son excedentes de la reparación histórica, que tienen ciertas condiciones para su colocación porque deben dar rentabilidad y estar disponibles. Esa letra cumple los dos requisitos: la tasa es buena y es precancelable", explicaron en Anses.



Con respecto a la rentabilidad, Hacienda informó que las letras pagarán intereses en forma trimestral. La tasa será variable y se calculará como el promedio de los rendimientos nominales anuales de Lecap en pesos del plazo más próximo a los 90 días. Las letras que comprará Anses son intransferibles, no tendrán cotización en el mercado secundario local ni internacionales y gozarán de las exenciones impositivas dispuestas por las leyes y reglamentaciones vigentes.



No es la primera vez que la Anses realiza un operación de este tipo con el Tesoro. El pasado 26 diciembre le compró hasta $86.000 millones en Letras en Pesos a un año de plazo. Al igual que en aquella oportunidad, la amortización del capital de las letras que se coloquen hoy será íntegra al vencimiento y el organismo previsional podrá suscribir en pesos o dólares.



Hoy también se colocan en el mercado dos series de Lecap en pesos, según consigna El Cronista. El Tesoro reabrirá una emisión con vencimiento el 30 de abril de 2019 (89 días) capitalizable mensualmente a la tasa nominal mensual de 4% y, además, colocará nuevas Lecap que capitalizarán 2,65% mensual y vencerán el 31 de julio de 2020 (547 días).



"Si nos enfocamos en la primera, y para tener una referencia del mercado secundario, las letras de plazo comparable (el tramo de la curva entre marzo y mayo) rinden una entre 41 y 39%, por lo cual esperamos que las nuevas letras se encuentren en línea o apenas por encima de estos niveles", señalaron en Portfolio Personal Inversiones (PPI).



Sobre la Lecap a 2020, PPI agregó que según la curva de rendimientos en pesos, tendría que colocarse con una tasa cercana al 37%, "lo cual convalidaría una tasa real estimada en el rango de los 13 o 14 puntos porcentuales".



La cartera que conduce Nicolás Dujovne busca colocar un máximo de hasta $25.000 millones en cada una de las series de Lecap.