Guaidó ya prepara la agenda económica venezolana: evalúa solicitar apoyo al FMI

El equipo del presidente “interino” piensa pedir apoyo a organismos internacionales para obtener recursos financieros claves para la recuperación económica

El equipo del presidente “interino” de Venezuela, Juan Guaidó, evalúa solicitar apoyo a organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI), para lograr obtener recursos financieros que contribuyan a la estrategia de recuperación económica durante su gestión temporal.

"Estamos centrados en el tema internacional (...) El objetivo es levantar recursos", afirmó una de las fuentes conocedora de las primeras tareas que ejecutan personas del círculo más cercano de Guaidó, que tratan de aprovechar el respaldo que otorgó Estados Unidos y otro importante grupo de gobiernos de todo el mundo a la decisión del líder del Parlamento, tras declarar a Maduro usurpador del cargo. No obstante, el FMI aún no se ha pronunciado al respecto.

Claro está que si bien la posibilidad de financiar a la oposición venezolana a través del Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional está sobre la mesa, todo indicaría que estas instituciones esperarían a que haya un mayor consenso internacional en el reconocimiento a Guaidó como legítimo presidente.

Por su parte, los asesores del jefe de la Asamblea Nacional consideran además designar a la brevedad un representante ante el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y nombrar directores en la principal filial de la compañía estatal petrolera venezolana en Estados Unidos, Citgo, como parte de la estrategia de obtener lo más pronto posible apoyo financiero en el extranjero, según añadieron fuentes de su entorno a S&P Global Platts.

Además, Guaidó estaría planeando introducir una nueva ley nacional de hidrocarburos, que establecería términos fiscales y contractuales flexibles para proyectos adaptados a los precios del petróleo y sus ciclos de inversión, así como promulgar una ley anticorrupción dirigida hacia PDVSA, añadieron las fuentes.

De igual forma, se crearía una nueva agencia de hidrocarburos, que ofrecería rondas de licitación para proyectos de gas natural y crudo convencional, pesado y extrapesado. Una de las fuentes adelantó también que, aunque Guaidó todavía no ha decidido ningún nombramiento para ministro de petróleo o jefe de PDVSA, esos cargos los ocuparán "personas con expeiencia".

"Hay gente preparada para hacerlo y son venezolanos de bien, por eso no hay que preocuparse", afirmó Guaidó.

El mismo día que Guaidó juró ante cientos de miles de sus seguidores y los diputados del Congreso, el jefe del Banco Interamericano de Desarrollo, Luis Alberto Moreno, expresó en Twitter su "voluntad de trabajar con el presidente interino de Venezuela".



En una rueda de prensa en una plaza de Caracas, Guaidó dijo el viernes que los nombramientos "vendrán en su momento", pero apuntó que "el BID es un espacio idóneo para empezar a buscar fondos con los que ejecutar el plan país".



Una de las líneas de trabajo de sus asesores es que si logran que otros organismos multilaterales reconozcan a Guaidó, evaluarían incluso la posibilidad de emitir nueva deuda en el mercado internacional, aún en medio del incumplimiento en el que cayó el gobierno de Nicolás Maduro con los tenedores de la mayoría de sus bonos desde finales de 2017.



"Los acreedores saben que Venezuela no puede pagar hoy su deuda, pero sí podrían negociar con un gobierno de transición", apuntó uno de los consultados. También el equipo intenta acercamientos con Rusia y China para garantizarles que reconocerán los compromisos pendientes.



"Sabemos que el manejo del presupuesto público es un tema delicado y por eso hacemos énfasis en la protección de los activos ubicados en el exterior, porque son de todos los venezolanos y queremos que sean invertidos debidamente. Por ejemplo, estamos pensando en el Plan País", concluyó Guaidó.



Por otra parte, el Congreso opositor que acordó este mes solicitar a los países congelar las cuentas del gobierno de Venezuela por considerarlo ilegítimo, buscará además proteger los activos que posee el país en el exterior de cualquier embargo de sus acreedores.

"Lo primero es proteger los activos y luego viene una etapa más compleja", comentó Guaidó a periodistas al ser consultado sobre cómo ejecutarían una medida como esa. "Para el uso y disposición de esos recursos se armará un entramado legal".

Trump mueve los hilos para cortar los pagos al régimen de Maduro

Casi a la misma hora, Maduro dijo en un conferencia de prensa que estaba dispuesto a seguir vendiendo petróleo a Estados Unidos, bajo el argumento de que sólo rompió relaciones diplomáticas y políticas con el gobierno de Donald Trump, pero no con ese país.

En paralelo con las decisiones que podría ir tomando el Gobierno interino, Estados Unidos estaría trabajando en cortar las fuentes de ingreso del gobierno de Maduro para que el equipo de Guaidó pueda recibir los ingresos petroleros del país, dijo el jueves un alto funcionario en Washington.

En tal sentido, el Departamento de Estado ya remitió la semana pasada un documento a la Reserva Federal para subrayar que Washington reconoce al titular de la Asamblea Nacional de Venezuela como líder del país, por lo que debe ser el agente autorizado para controlar las cuentas en los bancos de Estados Unidos. Los siguientes pasos que busca dar la Casa Blanca apuntan a las cuentas petroleras, el corazón de la economía venezolana.

Con el reconocimiento de Guaidó, cambian las autoridades que "toman legítimamente las decisiones respecto a las transacciones económicas entre Venezuela y Estados Unidos, lo cual tendrá muchas consecuencias", explicó un funcionario de la Casa Blanca, que pidió el anonimato.

De todas formas, estos trascendentales cambios representan una incertidumbre para una multiplicidad de actores. "Es un lío para los acreedores, para los empleados, un lío para todos", comentó al Wall Street Journal un ejecutivo de la industria petrolera, sobre la posibilidad de que compañías como PdVSA o Citgo tengan dos directorios paralelos.

Por ello, informó el WSJ, el gobierno de Trump planea utilizar decretos ejecutivos de emergencia que allanen el camino y permitan que Guaidó tome efectivamente el control de las cuentas. Para que la medida no sea batallada en las cortes del país, el presidente podría argumentar que la crisis política y las importaciones de petróleo son de importancia fundamental para el sector energético estadounidense.

En tanto, el senador Marco Rubio, confirmó el traspaso del control de las cuentas venezolanas, pronosticó que en los próximos días habrá más detalles sobre el futuro de las transacciones relacionadas con el petróleo entre Estados Unidos y el país sudamericano.



"Casi el 75 % del efectivo, que recibe PDVSA (la petrolera estatal venezolana) viene a través del crudo que le mandan a refinerías de los Estados Unidos. Lo que es lógico es que se siga comprando pero que el dinero que se debe se ponga a disposición del Gobierno legítimo" de Guaidó, dijo Rubio a la cadena Univisión.

Para los compradores del petróleo venezolano, como Chevron y otras grandes compañías, "una cosa está clara: ya no pueden enviar dinero a Maduro", comentó al WSJ Gustavo Coronel, ex presidente de PdVSA en la década de los noventa.



Si bien junto a los EE.UU. uno de los principales compradores de petróleo es China, este es acreedor y el petróleo se envía como pago de deuda. Sin Estados Unidos, que importa unos 500 mil barriles diarios, el régimen se vería ahogado y sin divisas.

Una mirada diferente sobre el desenlace de la crisis

El economista y director de Ecoanalítica, Asdrúbal Oliveros, advierte que para 2019 la situación económica empeorará y el país se dividirá en dos realidades, una que maneje divisas y otra que sufrirá aún más los estragos de la crisis al intentar sobrevivir solo con bolívares.



A través de su cuenta en Twitter, el profesional explicó que, desde su punto de vista, a raíz de esto, el Gobierno de Nicolás Maduro no se quebrará, al menos en el corto plazo.



“No soy optimista con un quiebre inminente o de corto plazo. Es algo que veo más a mediano plazo, y que vendrá desde el propio chavismo”, alertó Oliveros, quien explicó que el sistema de control y represión social implementado por el Ejecutivo, le permitirá mantenerse un tiempo más en el poder.



“En el mediano plazo, el mayor peligro es enfrentar las disidencias internas que buscan que surja un nuevo liderazgo del chavismo que le permita oxigenarse y vencer el aislamiento. Para mí este es el mayor peligro de Maduro y no viene del lado opositor”, agregó.



En cuanto al panorama económico, Oliveros especificó que este se “achicará” aún más y que habrá mayor brecha social. “El sector privado debe adaptarse a esto, y también la gente”, apuntó, a la vez que estimó que “un grupo importante se irá, como lo muestran estudios especializados”.



El economista lamentó advertir de un panorama tan desalentador en 2019, por lo que manifestó: “Espero estar equivocado y que aparezcan imponderables (siempre los hay) que permitan forjan un quiebre más rápido”, sin embargo, en este momento, a su juicio esto es no es algo viable.



A la hora de pintar un panorama negativo, Oliveros no está solo, ya que el propio FMI recortó recientemente su ya pesimista visión sobre el país.



En sus últimas perspectivas trimestrales, la institución dirigida por Christine Lagarde destaca que Venezuela ha destruido la mitad de su producto interior bruto (PIB) real desde 2013 debido al hundimiento de la producción de petróleo y al empeoramiento de las condiciones de los sectores no ligados a la energía.



Ya en octubre, el Fondo apuntaba que la caída de la economía del país caribeño se habría contraído en un 14% en 2017, y que esperaba que a fines del año pasado la caída fuera de otro 18%, más un 5% adicional para este ejercicio. Hay que remontarse hasta 2013 para encontrar un año en el que la economía del país creciera, un 1,3%. Desde entonces, el PIB venezolano se ha contraído casi un 50%.



El FMI ya había incluido a Venezuela en octubre del pasado año entre las grandes crisis económicas del siglo XXI, un listado dominado por países que han sufrido conflictos bélicos.

Entonces, el Fondo calculaba una caída del PIB por habitante del 37% desde 2013 hasta 2017, pero aún no había tenido en cuenta en el cómputo el desplome de la economía del pasado año y las malas perspectivas para este.



Usando estimaciones de la base de datos del propio FMI, se prevé que la caída del PIB por habitante en dólares del 47% desde 2012 a 2019. Sí lo que se mide es en términos corrientes, el desplome es aún mayor. El PIB por habitante de Venezuela ha pasado de los 11.287 dólares de 2012 a los 3.100 estimados para este año, un hundimiento del 73%, siempre según las previsiones del FMI.



A estos datos, que no hacen otra cosa que confirman que se está en medio de un gigantesco colapso de la actividad económica, se suma una inflación que ronda el 10.000.000%, junto con el racionamiento generalizado de productos básicos y un desempleo que supera el 30% de la población activa.



Bajo estas condiciones, “las probabilidades de que Venezuela tenga una recuperación limpia y rápida con el actual gobierno están prácticamente descartadas. Pero una nueva administración podría adoptar una serie de medidas que facilitasen la salida de la crisis”, considera el economista Rafael Pampillón Olmedio, de la Universidad CEU-San Pablo.