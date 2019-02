Super Bowl: la victoria de los Patriots es una pésima señal para Wall Street

Según quien gane el último partido de la temporada, crecen las probabilidades de que el año sea alcista o no para el Dow Jones.

El primer fin de semana de febrero ya ha pasado y como siempre, los amantes del deporte y, sobre todo, los inversores bursátiles han estado especialmente pendientes de un evento de colosales dimensiones, la Super Bowl. Sin embargo, lo han hecho por diferentes motivos.



Y es que, la final del campeonato de fútbol americano más importante del mundo -lo crea o no- dilucida el comportamiento de la bolsa de EE.UU. en el año. Según gane uno u otro equipo en el último partido de la temporada, crecen las probabilidades de que el año sea alcista o no para el Dow Jones.



La liga nacional de fútbol americano está dividida en dos conferencias: la AFC y la NFC. Según el aforismo, cada año que gana un equipo del campeonato nacional de fútbol americano que tiene sus raíces en la conferencia NFC, el Dow Jones registra alzas a final de ese año, mientras que si se da una victoria por parte de la AFC se traduce en bajas. Así ha ocurrido en 40 de las 52 ocasiones. Desde 1967, en un 77 por ciento de los casos se ha cumplido esta relación.



En este sentido, los Rams de Los Ángeles se presentaban como los principales defensores de los alcistas, frente a unos Patriots de Nueva Inglaterra, que repetían puesto en la final por cuarto año consecutivo de los últimos cinco.



La estadística no era muy halagüeña con el equipo de Los Ángeles. No en vano, en los últimos 20 años, había accedido a la final del campeonato en tres ocasiones y solo en una de ellas acabó llevándose la victoria.



Y finalmente las apuestas no fallaron. Los Patriots, capitaneados por Tom Brady, agrandaron su leyenda al lograr su sexta Super Bowl tras imponerse por 13-3 a los Rams, algo que no hace sino augurar un año bajista para el Dow Jones en el conjunto de 2019.