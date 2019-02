Dólar hoy: cotiza estable a $40,70 en la City porteña

En el mercado mayorista el precio del dólar opera con una leve suba con respecto al cierre de ayer, que fue de $39,67, luego de la aparición del BCRA

El dólar opera sin mayores variantes, aunque con una relativa volatilidad en el segmento minorista, pues cotiza en torno de los $40,70 para la venta, según surge de la habitual encuesta que realiza iProfesional entre las principales entidades que operan en la City. De esta manera, se toma un respiro luego de siete ruedas consecutivas de subas. El detalle por banco es el siguiente:

- Galicia: $40,80

- Nación: $40,70

- ICBC: $40,95

- BBVA Francés: $40,75

- Supervielle: $40,60

- Santander Río: $40,60

Por su parte, en las cuevas del microcentro porteño el precio del blue ronda los $39,70 para la venta.

Pasando al mercado mayorista, el dólar inició las operaciones en una banda que iba de los $39,60 a los $39,65, es decir levemente por debajo del cierre anterior, pero con el correr de la rueda fue subiendo hasta los $39,80.

Según el analista Gustavo Quintana "el dólar mayorista vuelve a afirmarse y repta a niveles de $39,80 por unidad".

Cabe recordar que en la rueda del miércoles el BCRA debió intervenir mediante la suba de la tasa de interés de referencia y la venta de dólares futuros para calmar la presión compradora que llevó la cotización por encima de los $40,55.

En línea con lo actuado el míercoles, hoy el Banco Central volverá licitar Letras de Liquidez, por unos $180.000 millones.

Desde ABC Cambios afirman que "el BCRA ofrecerá al mercado, en el día de hoy, Letras de Liquidez a 7 días de plazo, por dicho monto. La hora de la licitación está fijada para las 14:15".

En cuanto a los futuros que cotizan en el Rofex, las posiciones para marzo y mayo se negocian a $41,20 y $43,80, respectivamente.

Más allá de estos movimientos alcistas, que vuelven a colocar al dólar mayorista por encima del piso de la banda, los analistas consideran que la situación no es como para disparar señales de alarma.

En tal sentido, para Alejandro Bianchi, gerente de Inversiones de InvertirOnline.com, "el dólar mayorista no se movió tanto, no me imagino ir al techo de la banda".

Por su parte, Amilcar Collante, economista de CESUR (Centro de Estudios Económicos del Sur) expresó que para adelante "hay que ser cauto, ya que en abril va a estar disponible la oferta de dólares, porque el Tesoro va a contar con divisas excedentes para liquidar y va a haber oferta de dólares por la exportación de la cosecha gruesa, que viene muy bien".