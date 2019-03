"Vamos a convivir con la inflación alta hasta julio"

El economista y extitular del Banco Central, resaltó que el Gobierno debe prevenir sobre un posible escenario con disrupción cambiaria

El economista y extitular del Banco Central, Martín Redrado, dio sus propios pronósticos sobre inflación. "En el año, diciembre 2018 a diciembre 2019, vemos un 32,5%", indicó.



Para Redrado, ese escenario no es positivo para la Argentina -a pesar de que el Gobierno logre bajar el índice de inflación- ya que todavía está lejos del promedio histórico del país que es del 25%. "Con lo cual no resolviste nada", dijo el economista. Y opinó: "Vamos a convivir con la inflación alta hasta julio".



Redrado resaltó que el Gobierno debe prevenir sobre un posible escenario con disrupción cambiaria. "Es importante que el Gobierno y el sector privado puedan mostrar que Argentina tienen los dólares en el segundo trimestre. En la medida en que lo muestre va a haber menos gente que se pase al dólar", agregó.



Por último, según La Nación, se refirió a las tarifas y coincidió en que "las cosas no pueden ser regaladas", pero criticó que el Gobierno no haya hecho diferencias y una segmentación en los aumentos.