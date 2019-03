Tras la reunión de Dujovne con Lagarde, el BCRA se prepara para intervenir en mercado del dólar

Un mercado financiero nervioso esperaba señales sobre si finalmente el Gobierno intervendrá en forma directa para morigerar la volatilidad del dólar. Y la reunión del ministro de Hacienda Nicolás Dujovne, con la número uno del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, parecía la oportunidad para ver más precisiones en ese sentido.

Formalmente no hubo demasiadas definiciones. Los voceros del ministro, incluso, le bajaron el tono al encuentro realizado la tarde del miércoles en Washington, y lo calificaron como un evento protocolar, previo al desembolso de u$s10.700 millones que hará el organismo luego de que el staff del Fondo haga la evaluación del caso argentino.

Según voceros de Hacienda consultados por este medio, "no se habló del dólar" ni de las posibilidades de que el Tesoro inicie las esperadas licitaciones de dólares para, eventualmente, intervenir en el mercado cambiario. Lo cual no significa que, en paralelo, no se haya avanzado en definiciones sobre el nuevo mecanismo para la venta de divisas.

De hecho, luego de la reunión, desde el Banco Central daban por cerrado el acuerdo. "Era una formalidad el viaje de Nicolás (Dujovne). El esquema ya está más o menos acordado", señaló a iProfesional una alta fuente del BCRA.

De hecho, si bien no quiso avanzar sobre definiciones que dará más adelante el Ministerio de Hacienda, agregó: "La confirmación (del esquema para vender dólares) debería ser una muy buena noticia para el mercado".

¿Cómo sería el esquema? El Banco Central subastará los dólares del Tesoro, algo que se informará en su momento en forma "prolija" y abierta al mercado tal como solicita el FMI. El BCRA es el agente financiero del Gobierno con lo cual sí o sí la venta de divisas tiene que pasar por sus manos.

Será muy similar a las intervenciones que se hicieron en el pasado cuando Luis Caputo vendía dólares prestados del Fondo que le administraba a Dujovne. En esta oportunidad, no se podrán "cortar solos" como sí hizo el ex Deutsche Bank.

Si bien no trascendió el monto, que seguramente será lo que falta definir, en el Central creen que será lo suficientemente relevante para calmar duda que haya acerca de la capacidad oficial de abastecer al mercado.

En medio de las renovadas tensiones cambiarias y las dudas del mercado financiero en torno a la política económica, cerca de Dujovne aseguraron que los detalles correrán por cuenta de los equipos técnicos de ambos lados.

El ministro de Hacienda ya había dicho públicamente que ese diagrama, que dispone de unos u$s8.000 a u$s10.000 millones, se pondrá en práctica en el corto plazo. Pero no dio detalles del momento ni en los plazos en que se llevaría a cabo. ¿Será en mayo? Ese dato es el que espera con ansias.

Pero no sólo la reunión con Lagarde fue para seguir puliendo el tema de la venta de dólares. Frente a Lagarde, Dujovne, a lo largo de 45 minutos, brindó detalles de la evolución de la macroeconomía. E insistió en que "diciembre fue el piso de la recesión" y que el resto del año se irán viendo señales positivas de la economía.

Tras el encuentro, Lagarde señaló en su cuenta de Twitter: "Fue un placer recibir a @NicoDujovne. Mantuvimos una buena conversación sobre recientes desarrollos económicos en #Argentina. La implementación sólida y continua del programa de reforma de las autoridades será crucial para una economía estable y crecimiento sostenible".

