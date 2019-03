En un clima de mercado volátil, Dujovne repasó con Lagarde la marcha del plan de estabilización

El ministro de Hacienda Nicolás Dujovne se reunió este miércoles en Washington con Christine Lagarde, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) previo al desembolso de u$s10.700 millones que hará el organismo.

El encuentro duró 45 minutos, y se llevó a cabo en el edificio del Fondo en la Calle 19, donde también participó David Lipton, el número dos del FMI.

Trás el mismo, Lagarde señaló en su cuenta de Twitter: "Fue un placer recibir a @NicoDujovne. Mantuvimos una buena conversación sobre recientes desarrollos económicos en #Argentina. La implementación sólida y continua del programa de reforma de las autoridades será crucial para una economía estable y crecimiento sostenible".

It was a pleasure to meet @NicoDujovne at the IMF. We had a good discussion on the recent economic developments in #Argentina. Continued strong implementation of the authorities’ reform program will be crucial for a stable economy & sustainable growth. pic.twitter.com/KuMXYeDoZV