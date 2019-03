Pablo Challú: "El Banco Central persiste en sus errores y los agrava"

En su opinión la verdadera causa de la inflación, es una inflación de costos, tarifas, energía y descontrol cambiario producida por el propio Gobierno

"El proceso inflacionario de los últimos meses no tiene nada que ver con un exceso de moneda o de crédito al sector privado. La circulación monetaria solo ascendió un 5% mientras que la inflación fue del 50", afirmó el economista.



Challú, ex secretario de Comercio Interior, dijo en relación al crédito del sector privado que "durante los últimos seis meses, cuando crecieron los depósitos en el sistema financiero, se podría haber dado lugar al aumento de créditos al sector privado, pero todo ese plus de crédito fue capturado por el sector público que aumentó su exposición ante el sistema financiero en 14.000 millones de dólares. Así que la verdadera causa de la inflación, es una inflación de costos, tarifas, energía y descontrol cambiario producida por el propio Gobierno" y agregó "de tal modo que cuando haya necesariamente que solucionarlas va a haber problemas insalvables para las políticas monetarias y fiscal".



"Adicionalmente, la política del Banco Central de utilizar al tipo de cambio como ancla nominal, lo que hace es perfeccionar la bicicleta financiera" – aseveró Challú, que integra además el Consejo Económico del PJ-, ya que aquellos que optan por el Carry trade, por ingresar dólares, van a tener mayor seguridad que van a volver a comprar dólares a una tasa similar a la que vendieron, según consigna Ambito.

Pero esto, convierte las tasas de interés en pesos, que paga el Banco Central y el propio Gobierno, en dólares, es decir que se van a empezar a pagar, como lo están haciendo ahora, más tasas astronómicas en dólares, con grandes perjuicios patrimoniales para el BCRA, para el Estado Nacional y, por supuesto, para el sector externo argentino".