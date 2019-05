En un mal día para los mercados globales, cae la bolsa y sube el riesgo país

El recrudecimiento de las tensiones entre EE.UU. y China, flojos datos económicos en la Eurozona y la situación en el Reino Unido afectan los mercados

Los ADRs y acciones de compañías argentinas que cotizan en Wall Street presentan en la rueda del jueves fuertes caídas, en este caso encabezadas por IRSA, que retrocede un 5,2%, seguida por Pampa Energía, con el 3,6% y Tenaris, con el 4,2%.

Esta situación adversa se traslada al Merval, que si bien en promedio baja un 0,7% para ubicarse en torno de los 34.300 puntos, muestra caídas de importancia en el caso de Cresud (-2.3%), YPF (-2.2%) y Mirgor, que retrocede un 1,7 por ciento.

Por el lado de los títulos públicos, entre los más negociados se destaca la baja del Par, del orden del 1,1%, seguido por el Bonar 2037, con el 1%. Con estas bajas, el riesgo país que mide el banco de inversión JP Morgan, se eleva hasta los 930 puntos básicos.

"Si bien Argentina tiene sus propios catalizadores locales, el contexto global impacta. Los bonos muestran caídas de 0,6% en promedio, con la parte larga sufriendo más que la corta", advierten desde Consultatio Plus.

Según analistas consultados por iProfesional, esta vez la baja no se debe a la situación económica y política de Argentina, sino a un contexto internacional muy compilcado, en el que conviven una serie de factores que atentan contra la salud de los mercados.

Sobre este punto, los analistas de Consultatio Plus, sostienen que "los mercados globales operan con grandes pérdidas mientras las preocupaciones por la guerra comercial se profundizan".

Incluso, sostienen que "el periódico de bandera del partido comunista chino publicó dos comentarios atacando la estrategia americana".

Por su parte, desde Portfolio Personal Inversiones, agregan que se está viviendo "un jueves al rojo vivo para los mercados, con un "fly to quality" de acciones a renta fija" y afirman que "China advirtió que el dialogo no continuará hasta que EE.UU reconsidere su postura".

De hecho, Wall Street vuelve a mostrar pérdidas este jueves, pues cotiza con descensos superiores al 1% en sus tres principales índices. Los tres principales selectivos bursátiles estadounidenses ya cayeron de forma moderada en la jornada pasada después de que las actas de la Reserva Federal (Fed) mostraran que el organismo se mantendrá paciente en su política monetaria porque "es la postura adecuada" en estos momentos.



Pero hoy vuelven a teñirse de rojo, por lo que se suman a la corriente negativa que registran prácticamente todas las bolsas europeas, que también se ven afectadas por datos macro decepcionantes en la Eurozona, sobre todo en lo que se refiere a la economía alemana.



Una corrección mayor

Las cáidas de hoy en Wall Street no hacen más que demostrar que "los principales índices norteamericanos siguen dando bandazos a muy corto plazo sin un rumbo definido, consumiendo tiempo", tal y como afirman los analistas técnicos de Ecotrader.



"Estos movimientos de corto plazo no alejan el riesgo de que podamos asistir todavía a una corrección más amplia y profunda que aún podría tener un recorrido adicional bajista de un 4-5% antes de concluir el mes", explican estos expertos.



Hasta ahora, lo que hemos vivido es "una primera pata bajista dentro de esta corrección que está sirviendo para ajustar parte del fuerte movimiento alcista que nació en los mínimos de Navidad".



¿Y hacia dónde se dirige la bolsa norteamericana? Pues en cuanto concluya "la fase lateral de las últimas fechas", aseguran desde Ecotrader, "todo apunta a que veremos una segunda pata a la baja que podría llevar al S&P500 a buscar la zona de los 2.720 puntos".



En cuanto a las bolsas europeas, continúan sufriendo una corrección que ya lleva varias semanas y solo en la rueda de hoy pierden todo lo ganado la semana pasada. Todas pierden más de un 1% en la sesión, siendo el Dax 30 alemán el que más sufre (pierde casi un 1,5%), debido a los malos datos macro que se han conocido hoy.

Sin dudas que las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, plasmadas en la 'crisis de Huawei', siguen pesando en el mercado. Y a ello se suma la incertidumbre, especialmente en el Viejo Continente, por el proceso de salida de Reino Unido de la Unión Europea (Brexit).

El motivo del nerviosismo de los operadores y analistas se debe en gran medida a los mensajes contradictorios emitidos por EE.UU. ayer, diciendo por un lado que no estaban agendadas de momento nuevas reuniones con China, que luego fueron desmentidos por otros afirmando que Trump y Xi Jinping podrían reunirse en la cumbre del G20 en junio en Japón, lo cual generó desconciderto en los mercados accionarios y cambiarios.



"El mercado cada vez se fía menos de los trucos del Gobierno de EE.UU. y empieza a ver el acuerdo con China cada vez más lejano", afirma José Luis Cárpatos, CEO de Serenity Markets.



Este experto se hace eco de noticias que alertan que EE.UU. ha enviado dos buques de guerra a la zona de Taiwan. "Se espera que la reacción de China sea muy dura. Suelen ser muy inflexibles en las cuestiones relacionadas con Taiwan".



"Además, los rumores son cada vez más intensos en el sentido de que Trump está a punto de poner a varias tecnológicas más en la lista negra como a Huawei", añade Cárpatos.





Para complicar más la situación, las lecturas preliminares de mayo de los índices adelantados de actividad de los sectores de las manufacturas y de los servicios (los conocidos como PMIs) han sido peor de lo esperado en Alemania y en la Eurozona. Solo han superado las expectativas del mercado en Francia. Así, han demostrado que continúa la contracción del sector manufacturero tanto en la zona euro como en el país germano (donde empezó en enero).



Asimismo, el índice Ifo de confianza empresarial en Alemania ha caído a mínimos de diciembre 2014. No obstante, la economía germana ha crecido un 0,4% en el primer trimestre del año, en línea con lo esperado por el consenso de analistas.



En el plano de política internacional, varios medios ingleses, entre ellos The Times arriesgan que Theresa May, la primera ministra de Reino Unido dimitirá mañana viernes, un día después de la celebración en el país de las elecciones europeas (que hoy también se están celebrando en Holanda).



Así, crece el temor en el mercado a que finalmente el 'divorcio' entre Reino Unido y la UE sea sin acuerdo y de forma desordenada (el escenario conocido como Brexit duro). Este jueves, mientras la bolsa de Londres es la que mejor resiste el 'enviste' bajista de las plazas europeas, la libra cede un 0,1% y un 0,2% contra el euro y el dólar, respectivamente.