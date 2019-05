Dólar hoy; cierra el mes con una suba de 25 centavos a $45,90

La cotización del dólar en el mercado local cotiza a la suba, reflejando en parte la tensión que se registra en el orden internacional

El mercado cambiario opera en la última jornada hábil del mes con una clara tendencia alcista, debido a las tensiones que generó en el orden internacional un nuevo twuit del presidente de EE.UU. en el que anuncia que aplicará sanciones comerciales a México.

Para los analistas el anuncio de Donald Trump sobre la imposición de aranceles a todos los productos mexicanos hasta que no baje la migración ilegal golpeará con fuerza la economía del país azteca. En tal sentido, el impacto en el mercado de ese país fue inmediato, ya que a menos de una hora de la declaración del mandatario estadounidense, el dólar se disparó, aumentando su valor frente al peso mexicano por encima del 3%.

Con su anuncio, Trump vuelve a poner en duda la renegociación del tratado de libre comercio al igual que las decisiones políticas de al menos dos figuras claves en este proceso: el secretario de Relaciones Exteriores de México y la titular de la Secretaría de Economía, Graciela Márquez Colín.

Desde Portfolio Personal Inversiones sostienen que "Último día del mes, y Trump no nos da respiro. Lejos queda la frase de principios de mes, pero muy acertada, "Sell in May and Go Away" (Venda en Mayo y Márchese)".

"El Presidente norteamericano volvió al juego apuntando contra su vecino México, anunciando un aumento del 5% en los aranceles a las importaciones, en tanto y en cuanto ese país no se haga cargo de reducir o eliminar la inmigración ilegal. Así, las principales plazas amanecen teñidas de rojas por temor a una anticipada recesión global", concluyen.

En este contexto volátil, la semana y el mes cierran en rojo. Por su parte, los futuros de Wall Street marcan caídas de hasta 1.4%, acumulando en el mes bajas de entre 5% y 7%. El S&P500, el Dow Jones y el Nasdaq caen un 1.1%, 1.1%, y 1.4%, respectivamente – impulsados por impulsado por la industria automotriz (la mayoría de su producción se encuentra en México).



En igual tendencia, a las principales plazas europeas, a media rueda, marcan caídas de hasta 1.8%, lideradas por el IBEX35 español y el DAX alemán, seguido por el MIB italiano, el CAC40 francés, y el FTSE100 británico que bajan 1.6%, 1.5%, y 1.1%, en ese orden.



Sin desentonar, los mercados asiáticos finalizaron la jornada a la baja. El Nikkei japonés, el Hang Seng de Hong Kong, y el Shanghai Composite retrocedieron 1.6%, 0.8%, y 0.2%, en igual orden.

Bajo estas circunstancias, en el orden local el dólar mayorista avanza hasta un rango que va de los $44.65 a los $44.70 luego de tocar en el inicio los $44.80.

El analista Gustavo Quintana comenta al respecto que "la demanda por cobertura llevó al tipo de cambio a tocar máximos en los $ 45,- apenas comenzada la rueda, pero después renació la oferta y los valores vuelven a niveles de 44,70 por unidad

Esta suba se trasladó de inmediato al circuito minorista, ya que según el habitual relevamiento que realiza iProfesional en la City porteña, el promedio que surge de las pizarras de las principales entidades bancarias se ubica en los $45.90, frente a los $45.65 del cierre anterior. El detalle por entidad es el siguiente:

- Galicia: $46.20

- Nación: $45.70

- ICBC: $46.10

- BBVA: $45.93

- Supervielle: $45.40

- Santander Río: $46.00

Por su parte, en las cuevas de la City porteña el blue se vende a $45.80.

En otro orden, en el mercado de futuros Rofex los contratos que se negocian para fines de octubre de este año se cierran a $56,50 por lote.

En cuanto al riesgo país, el último dato publicado por JP Morgan lo ubica en los 978 puntos básicos. Esta desmejora en los bonos también tiene su correlato en los ADRs y acciones de compañías argentinas que cotizan en Wall Street, ya que Mercado Libre cae 3%, Ternium el 2,5% y Tenaris otro 2,3 por ciento.