Fuerte críticas de especialistas a la posibilidad de una nueva moneda común con Brasil

Analistas cricaron la posibilidad de que Argentina y Brasil avancen en la idea de crear una nueva moneda corriente en común, que se llamaría "peso real"

Cargados de ironías, economistas y analistas internacionales salieron a criticar con dureza la posibilidad de que Argentina y Brasil avancen en la idea de crear una nueva moneda corriente en común, que se llamaría "peso real".

Gustavo Segré, analista especializado en Brasil, se refirió a esta propuesta en Twitter y dijo que ésta es "una de las ideas más absurdas" que leyó. Además, a juzgar por los índices de desvalorización de estas monedas (que en el caso del peso fue del 118% en 2018 y del real, del 15,7%), sostuvo que llevarlo a cabo "será más difícil que ver a la jefa [por Cristina Kirchner] presa".

"Los dos países no se ponen de acuerdo en convergencia regulatoria ni en facilitar el comercio, ¿y vamos a tener una moneda única?", cuestionó.

El economista Carlos Rodríguez describió a Jair Bolsonaro y Mauricio Macri como "un par de ignorantes, por no decir otra cosa, [que están] hablando de temas que no saben para satisfacer demandas populistas de gente que no entiende".

Y sentenció: "Ninguna moneda puede servir si estos imbéciles ladrones te la pueden expropiar como a las AFJP".

"Brasil quiere una moneda común para cobrarnos el impuesto inflacionario. Se juntaron el hambre con las ganas de comer. Ya arruinaron la apertura al comercio con Mercosur y ahora quieren arruinar el sistema monetario!!!. Sin palabras. Mauri fascinado!", criticó en otro mensaje de Twitter.

Por su parte, Guillermo Nielsen dijo: "La idea de la moneda compartida con Brasil tal como salió en La primer información, me trajo a la mente la idea, e incluso creo que hubo una ley, para trasladar la capital a Viedma"..

El analista de mercados Marcelo Trovato, por su parte, lanzó: "Para que se pueda lograr una moneda única entre #Argentina y #Brasil se necesita un #Real a 5.20 o un #Peso a 200. Déjense de entelequias y sean serios. Si no hay noticias hablen de fútbol".