La Bolsa, en campaña a favor de Macri y un tiro por elevación al kirchnerismo: pidió que no vuelva el cepo cambiario

La excusa fue el 165 aniversario de la entidad bursátil, un tradicional evento que año tras año convoca al mandatario de turno y su círculo más íntimo (funcionarios y empresarios).

El presidente de la Bolsa , ahora abiertamente macrista, supo moverse estratégicamente durante el kirchnerismo e incluso mantuvo una buena relación con la ex mandataria (más con Néstor, en realidad): fue un pseudo kirchnerista pero no por convicción, sino más bien por necesidad.

Volviendo a lo que fue la noche del jueves, no hubo demasiadas sorpresas. Gabbi recordó que "haber caído en la categoría de mercado fronterizo significó la destrucción de la inversión privada en la Argentina", y señaló: "El país perdió entre 8.000 y 10.000 millones de dólares en concepto de inversión privada proveniente de los países centrales: una cifra que, acumulada durante 10 años, habría sido superior a la de la asistencia solicitada al Fondo Monetario Internacional".

- En 2018, el año de la mega devaluación, medidos en dólares, los tres índices (Merval, MAR y Merval 25) cayeron más de 49%. Son las mayores caídas desde el año 2008. El índice de bonos del IAMC, el instituto que depende del Merval, cedió 21% en dólares el año pasado.

-En 2017, con la apreciación de la moneda local y el buen clima global, los principales indicadores accionarios finalizan ese año con variaciones positivas. Los tres índices finalizaron ese año con máximos históricos en pesos. El mayor aumento en dólares se dio en el Merval Argentina con 67,1%, a diferencia del 2016 cuando cayó 0,7%.

-En 2016, el primer año entero bajo el mandato de Cambiemos, medidos en dólares el Merval subió 18% mientras que el alza del Merval 25 fue del 20%. En cambio, el Merval Argentina cayó 0,7%, debido a la depreciación del 22,7% en el tipo de cambio .

¿Qué está pasando este año? Hay una clara recuperación en los últimos meses después de la paz cambiaria lograda a partir de finales de abril. Los papeles argentinos que cotizan en Wall Street vía ADRs muestran una franca recuperación. La que más sube el la compañía del amigo del presidente, Mercado Libre. La empresa de Marcos Galperín trepa 121% en 2019.

Eso generó no solo malestar e incomodidad entre la gente del mercado, sino que alejó a los socios (a los eternos que siempre van de gala al evento anual) de la institución.

"Muchos dejaron de venir al aniversario. No era lugar para ellos, menos con la militancia que había. No se sentían cómodos y eso hizo que mucha gente dejara de asistir. Además porque las invitaciones la cursaba Presidencia y no la Bolsa , entonces entraba ´cualquiera´", reseñó otro hombre de la entidad, quien terminó la charla diciendo: "Ojalá que el año que viene no nos tengamos que arrepentir".