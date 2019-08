Tras la derrota de Macri, el dólar se dispara en la apertura y ya supera los $53

Tras la derrota de Macri ante Alberto Fernández, la divisa sube arriba de los 50 pesos en la venta online y hay expectativa en los mercados

Tras la aplastante derrota electoral de Mauricio Macri ante el candidato de Frente de Todos Alberto Fernández en las PASO, el dólar trepa en la venta online. Lejos quedó el cierre del viernes cuando cerró apenas arriba de los 46 pesos y en algunos bancos ya cotiza 7 pesos arriba, con un promedio, según el habitual relevamiento de iProfesional, que ronda los 53,50 pesos. El detalle es el siguiente:

- Galicia: $53,00

- Nación: $51,50

- ICBC: $56,00

- BBVA: $55,50

- Santander: $51,73

- Ciudad: $51,50

- Balanz: $53,00

En cuanto al mercdado mayorista, si bien también se prevé que muestre un fuerte salto, cabe recordar que el techo de la "zona de no intervención" es de $51,48. No obstatnte, ante la actual incertidumbre, todo hace prever que el Banco Central esté dispuesto a intervenir para tratar de, al menos, morigerar la suba. Las herramientas a su disposición serían según el nivel de volatilidad actuar sobre los futuros, aunque no se descarta alguna intervención en el "contado".

En el mercado de futuros Rofex, las primeras operaciones con vencimiento a fines de diciembre ubican al dólar en $61,55 por unidad.

En todo caso, todo dependerá de la destreza que tenga Guido Sandleris para enfrentar el sacudón. "Hay riesgos serios de un salto del dólar, va a tener que manejarse con una política de pocos pesos en la plaza y subir todavía más las tasas", dijo un analista.

"Tiene que armar "un dique de contención" para tratar de mantener los temores bajo control", agregó.



Aún así, aunque tenga "espaldas bastante anchas", por las reservas que tiene el Central, su rival, Fernández ya dijo que considera sobrevaluado al peso. En Nueva York tomaron nota de esas declaraciones, que ahora, con su triunfo, cobran más relevancia. El mercado "siempre se adelanta" a lo que pueda suceder, comentó uno de los analistas.

Por su parte, el analista financiero Christian Buteler sintetizó el panorama: "Este resultado prácticamente define la elección y esto va a generar una fuerte salida de fondos. Fundamentalmente porque el mercado no lo tenía descontado".

El experto agregó que "el BCRA va a salir con todas sus armas a intentar contener al dólar lo máximo posible y no descarto que tenga que vender reservas. Hoy empieza otro partido totalmente nuevo: desconocemos cómo va a usar sus armas y cuánta presión recibirá. Vamos a tener que seguir cada licitación de letras y monitorear los plazos fijos. Además, habrá que ver si suma o resta lo que pase en el exterior".



Los activos financieros en el ojo de la tormenta

Más allá de lo que ocurra con el dólar, también cobra gran importancia lo que sucede con las acciones y los bonos soberanos, ya que luego de la fuerte recuperación del pasado viernes y a la luz de los resultados de ayer, se ven duramente castigados, a primer hora del día, en los mercados europeos.

Por caso, las acciones del Banco Galicia en el NYSE se precipitan 41,7%; Pampa Energía 36%; y YPF 31,06%. Mercado Libre se sostiene un poco más con una baja de 7,26%. Los bonos, por su parte, bajan hasta 9,6%.



"Nadie va a comprar papeles argentinos", explicó otro analista, "salvo que la caída sea tan grande que en algún momento se vuelvan atractivos", concluyó.

Esta situación repercute en el índice de riesgo país, que luego de cerrar por encima de los 860 puntos básicos, podría superar los 1.000 puntos y aún más, de acuerdo a los vaivenes de las cotizaciones.

Al respecto, Sabrina Corujo, de Portfolio Personal Inversiones sostenía ya conocidos los primeros resultados que "No se puede anticipar cuánto se puede ir. La rueda de pánico no se podrá evitar. Después vendrá el tiempo de barajar y dar de nuevo. Y luego ver qué es lo que va anticipando Fernández sobre lo que haría en un eventual gobierno. Se espera un fuerte castigo a todos los activos argentinos y muy posiblemente no sea sólo una rueda".