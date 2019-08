UVA: beneficia a los dueños de viviendas de hasta $5,5 millones

Es el acuerdo del Gobierno. Hasta fin de año beneficiará a quienes hubieran adquirido una vivienda que cuando la compraran costara hasta 140.000 UVA

El anuncio que hizo ayer el Gobierno para congelar el aumento de las cuotas de los créditos hipotecarios actualizados por UVA (equivalente a la inflación) hasta fin de año beneficiará a quienes hubieran adquirido una vivienda que cuando la compraran costara hasta 140.000 UVA, lo que a valor actual de esa unidad serían hoy unos $5,5 millones.

En la cotización de ayer del Banco Central (BCRA), la UVA equivalía a $39,71. Según los cálculos de la Secretaría de Vivienda, están en esa condición más de 90.000 familias, que incluyen a las 33.000 que suscribieron al plan Procrear y a otras 60.000 que accedieron a su única vivienda con ese valor. Para estar incluido en este beneficio, además, se requiere que sea primera vivienda, única, familiar y permanente del tomador del crédito.

Hoy hay 114.000 créditos UVA en el sistema financiero, de los cuales un 70% fueron otorgados por bancos públicos. Según fuentes oficiales, la medida anunciada ayer incluye al 80% del total, la mayoría afectados por la fuerte suba de la inflación tras la crisis cambiaria que comenzó a gatillar la cláusula de protección de esos créditos (cuando la inflación superaba en un 10% al CVS). Esta situación comenzó a crecer con fuerza en octubre de 2018.



Además, se dejó entrever que de no bajar la inflación en enero de 2020, situación que no parece probable tras la devaluación, se evaluará la posibilidad de cambiar el sistema de indexación de esos créditos, para que no sea la suba de precios (UVA-CER), sino la de los salarios (coeficiente de variación salarial o CVS) la que determine el valor de la cuota, dijeron fuentes oficiales a La Nación.

El Gobierno será el encargado en los próximos meses de presentar el presupuesto 2020 y, según comentaron fuentes oficiales, allí se elaborará una propuesta para lo que pueda llegar a suceder ese año con quienes tienen un crédito hipotecario actualizado por UVA.

La posibilidad que baraja el Gobierno es utilizar el CVS (salarios) y no el CER (inflación) para actualizar el valor de la UVA en el futuro.