Al Banco Central le quedan u$s12.000 millones para intervenir en el mercado cambiario

La semana pasada cayeron casi u$s4.000 millones. Antes de las PASO estaban en u$s66.309 millones y el viernes pasado bajaron a u$s62.406 millones

Por la corrida cambiaria, las reservas del Banco Central cayeron la semana pasada casi 4.000 millones de dólares la semana pasada y hoy tiene menos poder de fuego para intervenir en el mercado.

El viernes anterior a las elecciones primarias (PASO) estaban en u$s66.309 millones, mientras que el viernes pasado bajaron a u$s62.406 millones, es decir, 3.903 millones menos, lo que representa una caída de casi el 6 por ciento.

Pero la preocupación de los economistas es sobre las reservas netas que tiene la entidad monetaria, es decir, restándole los pasivos como el swap con China de u$s18.500 millones, encajes de depósitos privados de ahorristas de 15.000 millones, el préstamo de banco suizo BIS de u$s2.500 millones y el del Fondo Monetario Internacional (FMI) de u$s10.000 millones al Tesoro.

Las reservas netas se ubicarían en u$s17.000 millones, según el análisis de Diego Martínez Burzaco, economista jefe de Inversor Global.

"A eso hay que restarle el oro y los derechos especiales de giro de la moneda del FMI que se podría hacer líquido. Por eso hablaríamos de reservas netas líquidas de 11.600 millones de dólares", agregó el analista a Página 12.

Además, Guido Lorenzo, director de la consultora LCG, anticipó que antes de fin de año vencen Letes por 9.000 millones de dólares, por lo que parte de las reservas deberán ser usadas para pagar los montos que no se renueven. Consideró que el Banco Central no tiene un balance sólido y no soportaría una corrida. Pero aseguró que este no es el escenario previsto: "Si todos van en contra del peso muy rápido, puede ser que el mercado te lleve puesto. Pero es un escenario de mucho estrés que los economistas no proyectamos".

¿Por qué las reservas brutas y las netas no varían de la misma forma? Por cómo se contabilizan en los balances de la entidad. La caída de las reservas brutas se explica por la baja de los depósitos de los ahorristas en dólares. "Es lógica la desconfianza en el sistema bancario por la historia argentina. La gente retira los depósitos porque cree que es más riesgoso tener la plata en el banco que en otro lugar, como puede ser su casa o una caja de seguridad", agregó Lorenzo. Por su parte, explicó que la caída en las reservas netas se da por las intervenciones del Central por 250 millones por día y los 60 millones del Tesoro.

Para Matías Rajnerman, economista jefe de Ecolatina, la mayor caída se da en las reservas netas, en parte por las intervenciones diarias del Central y en parte por el pago de las Letes. Para el especialista, lo preocupante es la cantidad de reservas netas para el corto plazo. "Si el Central interviene con 250 millones de dólares todos los días, a fines de octubre se queda sin reservas netas, en caso de no acumular nada", explicó.

"La situación de las reservas netas es muy compleja, en caso de una corrida, el Central no podría defender la paridad de la moneda", agregó. Aunque considera que la situación tenderá a calmarse, porque los escenarios de incertidumbre y volatilidad no pueden sostenerse durante tanto tiempo. Según el último informe del FMI de hace 20 días, las reservas reales netas en diciembre llegarán a 11.000 millones de dólares.