Advierten que tras las PASO, las empresas de la Bolsa local perdieron la mitad de su patrimonio

Luego del triunfo de Alberto Fernández la economía ingresó en un caos por suba del dólar y del riesgo país y caída de todos los bonos y acciones

La incertidumbre política, con las presidenciales aún muy lejos, y algunas declaraciones fuertes del ganador de las PASO, Alberto Fernández, generaron reacciones adversas de los mercados. En ese contexto, las acciones de empresas que cotizan en la Bolsa local perdieron en promedio casi la mitad de su valor de mercado, según un relevamiento que realizó Ariel Sbdar, head of strategy de Bind Inversiones.

Antes de las primarias, el valor sumado de las 74 empresas listadas en el Merval ascendía a casi u$s52.700 millones. Poco más de dos semanas después, y con una devaluación de más de 20% en el medio, valen en conjunto u$s27.600 millones, un 47% de diferencia. Eso es menos del market cap de Mercado Libre, la única indemne de las locales que cotizan en Wall Street, con un patrimonio de casi u$s30.000 millones.

Antes de las PASO había 12 empresas del Merval que valían más de USD 1.000 millones; luego de la votación en la primarias, nueve. En el camino multimillonario en dólares quedaron Banco Santander, Loma Negra y Transener.

A nivel general, las más golpeadas fueron los bancos y las energéticas. Entre ellas hay tres que perdieron más del 60% de su valor de mercado: Edenor 66%; Transener 65%; Galicia 62% y Macro 60 por ciento.

Ninguna empresa salió indemne de la crisis post PASO: todas pierden. En la otra punta de la tabla, entre las mejor posicionadas, están Aluar (-4%), Grimoldi (-7%) –que presentó un concurso preventivo de crisis hace unos meses– y Longvie (-8%). Otras compañías de renombre con pocas pérdidas son Indupa y Mirgor.

El índice S&P Merval de ByMA (Bolsas y Mercados Argentinos) cayó 5% este martes, en los 24.689 puntos. Medido en pesos, es el nivel de precios más bajo desde el 21 de septiembre de 2017. El Merval cedió 18,5% en lo que va de 2019.

En dólares, el índice arrastra una pérdida de 45,4% en lo que va del año y está en los valores más bajos desde mediados de 2009, informó Infobae.

"El mercado de a poco está priceando lo que cree que puede ser lo peor del kirchnerismo, porque ya descuenta que Fernández sea elegido presidente. Estamos en la etapa en la que el mercado está buscando cuál es el Alberto que vendrá. Hay bonos que ya valen u$s35, algo que no pasa en ningún lado, salvo Venezuela. Cuando miramos las acciones, se ve a Galicia en u$s12,8: es una locura porque llegó a valer más de u$s70. Las energéticas, otra locura: todas con precios que están por debajo de los de 2011", detalló Sbdar.

"El mercado se va a mover a medida que el discurso de la oposición sea duro, como el lunes con el FMI. Si es más 'benévolo' no va a caer tanto. El valor de la acción no necesariamente es importante para las empresas, no es que facturan más o menos, pero sí es una señal sobre lo que puede pasar con su financiamiento y sus deudas. Marca un cambio de expectativas que complica", expresó en analista.

Por su parte, Gustavo Neffa, de Research for Traders, cree que las empresas que pueden diversificarse exportando son las que mejor están, como Aluar.

"Las que están más en el segmento interno tienen mucha caída, sobre todo los bancos. Se empobrecieron los negocios y Argentina se vuelve más barata. Los privados tiene que tomar lo que pasa en la Bolsa como una referencia para saber cuánto valen las cosas: ¿el metro cuadrado a USD 2.300 en CABA? No parece, pero tampoco hay referencias", expresó.