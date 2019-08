Buscaglia: "Si Alberto Fernández no da señales de moderación, va a seguir la dolarización"

El ex Citi y Bank of America dice que las intervenciones del BCRA para frenar al dólar son adecuadas. "Nadie sabe si el Fondo va a girar la plata".

El economista Marcos Buscaglia, socio de Alberdi Partners y uno de los analistas con llega a inversores del exterior, afirmó que la situación financiera es compleja y que la dolarización va a continuar si el candidato opositor no da señales de moderación.

Después de un martes "negro" para los inversores, situación que continuó durante el miércoles con otra fuerte suba del dólar y el riesgo país, pareciera que al mercado aún sigue muy sensible ante la inestabilidad política.

"El mercado interpretó que la oposición está dispuesta a todo para ganar las elecciones", dijo Buscaglia, en referencia a lo que detonó esta última crisis, o sea el duro comunicado del Frente de Todos contra el Fondo que buscaría entorpecer el desembolso de u$s5.400 millones al Gobierno a medidados de septiembre.

"Claramente hay miedo a que ese dinero no llegue. Es imposible saber si se va a hacer el desembolso o no. Yo creo que hay más probabilidades de que sí se haga. Pero al final hay un tema político. Las declaraciones del candidato con más votos en las primarias no ayudan. Pero acá el mercado lo que dice es que la oposición no quiere que el desembolso se haga", explicó durante una entrevista a FM Milenium.

Los pasajes más importantes de esa charla, a continuación:

-"Estamos en una disputa en donde nadie pestanea. El equipo de Alberto Fernández quiere que Macri tire la toalla en términos electorales. Pero él no lo va a hacer. Y todos nosotros estamos en el medio de esta disputa".

-"Más allá del valor de los activos, si se piensa en una reestructruración, hay un technical que es muy debil. Cualquiera que venda destruye el precio porque no hay compradores".

-"Si el candidato AF no da señales de moderación, la dolarización va a continuar. Me parece bien lo que hace el Banco Central de defender la moneda. Acá sería un error que el tipo de cambio se fuera mucho más. Las intervenciones son las adecuadas".

-"Es en error tenerlo a Nielsen en el equipo económico de Fernández. El hizo una reestructuración muy agresiva de la deuda en su momento y ahora continúa con dichos bastante agresivos. Asusta a la gente. Y el comunicado tan duro contra el Fondo fue por consecuencia de que Macri intenta dar vuelta una elección. Me parece que si Fernandez quiere acercarse al mercado tiene afirmar que Nieslen no va a formar parte de su gabinete económico".

-"El candidato tiene otra gente, como (Emmanuel Alvarez) Agis es mucho más prudente. Guillermo Nielsen no debería ser".