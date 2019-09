El reperfilamiento de deuda no convenció y crece la desconfianza en los mercados

La noticia de una reestructuración de la deuda no dio los resultados esperados, por lo que el dólar mantuvo su suba y el riesgo país se disparó

La semana pasada fue complicada y se espera quela próxima no sea muy diferente.

Se descuentan más medidas y más señales políticas en un escenario realmente complejo. Reperfilamiento que no convenció, canje de letras compulsivo (con derrames complejos sobre el mercado y la economía), reservas que caen. Al parecer, todo este cóctel de intentos no alcanzó para convencer al mercado, señala la analista Sabrina Corujo, directora de Portfolio Personal en una publicación de La Nación.

Te puede interesar El Riesgo País llegó a niveles de 2001 y expertos vaticinan la quiebra del Banco Central

Corujo identifica cuatro factores que contribuirán a que la próxima sea también una semana turbulenta.

1. Un mercado que no cree en los anuncios

La noticia de una "reestructuración" amistosa (como se dice en el mercado, al estilo uruguayo) llegó el miércoles por la tarde. Y ya se vio que la novedad no convenció al mercado. La caída de entre 10% y 15% en las últimas dos ruedas y las pérdidas de entre 15% y 25% en la semana a lo largo de toda la curva, son el claro reflejo de ello. La probabilidad de default implícita en la curva de CDS a 5 años se disparó a niveles máximos, por encima de 90%, y las paridades parecen ir alineándose a niveles de 40% (o por debajo). En otras palabras, el mercado desconfía del "probable éxito" de este anuncio y convalida en los precios una reestructuración mucho más agresiva. Razones de esta reacción podemos apuntar varias (de todo tipo y color). Aunque entendemos que la más clara apunta a que una extensión de los vencimientos sin quita alguna -ni de intereses, ni de capital- no cambia ni el peso de la deuda, ni el peso de los intereses en el próximo año (obligando a la necesidad de un fuerte superávit fiscal). En consecuencia, el incentivo de la oposición a aprobar una operación de este tipo en el Congreso no existiría, o es al menos baja. La falta de señales políticas en ese sentido se reflejó en las últimas ruedas.

Te puede interesar Depósitos, bajo presión: el BCRA soltará dólares necesarios para evitar una crisis bancaria

2. El dólar y las tasas, bajo observación

Movimiento del dólar, depósitos y reservas se monitorean día a día. No es nuevo. Se sabe desde las PASO, pero quizás el problema es que este seguimiento tomó aún mayor relevancia en las últimas ruedas. En estos días, los anuncios (y la falta de confianza) aceleraron la pérdida de reservas con un tipo de cambio que -aún con una intervención mayor aUS$1270 millones- cerró con una suba del dólar de cerca del 8%. En este marco se aceleró la caída de reservas, hasta la zona de US$55.000 millones, contra los poco más de US$66.000 millones del viernes previo a las PASO.

La atención del Gobierno parece estar puesta en llegar a octubre, primero, y en llegar a diciembre, después. Pero el mercado, en este escenario y tras la reacción de esta semana, parece estar anticipándose a que serán necesarias más medidas -además de señales políticas-. Varios son así los rumores que circulan y que no hacen otra cosa que acrecentar el pánico. Las tasas, tomando como referencia las de las Leliq, cerraron en un promedio de 83% anual, con una suba de ocho puntos en la semana. No obstante, dado el resultado observado, tampoco esto estaría siendo suficiente.

Te puede interesar Autorizan a bancos a precancelar plazos fijos con Fondos Comunes de Inversión

3. Los fondos comunes, en la mira

Uno de los anuncios que hizo el Gobierno esta semana fue el reperfilamiento de las letras de corto plazo para los clientes institucionales, mientras que las personas físicas cobrarían según lo pactado. Esto generó fuertes cimbronazos en el mercado de letras que, básicamente, dejó de operar. Solo hubo unas muy pocas operaciones en las últimas dos ruedas y con tasas que resultaron realmente elevadas (del orden de 100%-130%). No se conoce si volverán a operar estos activos y, en el caso de que eso ocurra, cómo se comportarán.

Está claro, igualmente, que las condiciones de ahora en más serán otras. Esta medida generó fuertes complicaciones a los Fondos Comunes de Inversión (FCI), que debieron suspender las operaciones de los fondos con parte de sus posiciones en letras (prácticamente, sin importar su participación). Luego de varias idas y vueltas, se esperaría cierta normalización en la operatoria al comienzo de la semana entrante. No es una situación fácil y será muy complicada la implementación. Se intentará proteger, en principio, a aquellos inversores minoristas, para que no queden en una situación desventajosa contra los que tienen letras compradas en forma directa.

4. El mundo busca alejar el temor a una recesión

Los mercados internacionales cerraron, en líneas generales, un agosto con bastante grado de volatilidad. Razones sobraron: la guerra comercial entre Estados Unidos y China, que tuvo momentos de tensión importante; ruidos políticos en Italia y el Reino Unido y datos económicos que reflejaron una profundización de la desaceleración económica. Del otro lado, hubo señales de política monetaria que compensaron en parte las presiones a la baja.

Septiembre, de hecho, será un mes clave para confirmarlas. Primero se esperan señales del Banco Central Europeo (BCE) y después de la Fed, a mediados de mes (con un mercado que descuenta un nuevo recorte en la tasa con un 100% de probabilidad), seña Corujo en La Nación.

Mientras tanto, se difundirán esta semana varios datos económicos sensibles, por lo menos si se observa lo que está agendado. Hay varias estadísticas que se conocerán en los próximos días en Estados Unidos. Un ejemplo es el reporte de empleo de agosto. Los números serán relevantes para intentar despejar las dudas de qué tan fuerte es la amenaza de recesión (una expectativa que, cada vez más, refleja el movimiento de la curva americana).