Las durísimas opiniones de Espert y Javier Milei tras las restricciones cambiarias

Los economistas se hicieron un festín en redes: "Kirchnerismo explícito", dijo el candidato a presidente por el Frente Despertar

El candidato a presidente por el Frente Despertar, José Luis Espert y el economista Javier Milei salieron con los tapones de punta contra el decreto de necesidad y urgencia publicado este domingo en el Boletín Oficial que establece restricciones en la compra de dólares y la autorización del Banco Central para operaciones cambiarias provocó respuestas de todo tipo en las redes sociales.

"Lo que debería haber hecho Macri es cuidar las reservas flotando (sin control de cambios) para que algún día se eliminen todas las trabas para-arancelarias y bajar los aranceles a la importación. La apertura al comercio es "LA" gran reforma estructural que Argentina tiene que hacer", escribió en su cuenta de Twitter el economista y candidato presidencial José Luis Espert, quien no esperó demasiado tras las medidas de hoy, para fustigar: "Cambiemos comenzó con 'kirchnerismo de buenos modales'. Terminó con kirchnerismo explícito. El populismo es así. Si no lo terminás de entrada, te termina comiendo a vos. Ya vamos por la 7ma crisis en 50 años, pero no aprendemos".

Espert fue un duro crítico de la gestión Cambiemos casi desde el inicio. Su línea argumental fue siempre que la administración de Mauricio Macri no iba a fondo con las "reformas estructurales" que necesitaba el país para salir del "populismo", al que el economista le atribuye casi todos los males.

Control de cambios, otra vez. Argentina 360 grados https://t.co/VHqdZUi7yN — Jose Luis Espert (@jlespert) 1 de septiembre de 2019

"Quiero ver a los liberales que mandan a votar a Macri defendiendo el control de cambios", agregó. Antes, había subido el anuncio del Boletín Oficial, acompañado de las siguientes expresiones: "Control de cambios, otra vez. Argentina 360 grados" .

Cambiemos comenzó con "kirchnerismo de buenos modales". Terminó con kirchnerismo explícito. El populismo es así. Si no lo terminás de entrada, te termina comiendo a vos. Ya vamos por la 7ma crisis en 50 años, pero no aprendemos

"Control de cambios, otra vez. Argentina 360 grados", escribió Espert en su cuenta de Twitter, en un mensaje que acompañó con el DNU que anuncia las restricciones cambiarias.

El candidato, que se autodefine como un economista liberal, se dirigió luego a los que le sugieren votar al Frente de Todos en las próximas elecciones: "Quiero ver a los liberales que mandan a votar a Macri defendiendo el control de cambios", escribió.

El hilo de Twitter del economista y candidato a presidente, contiene un mensaje muy crítico contra el Gobierno de Mauricio Macri: "Cambiemos comenzó con 'kirchnerismo de buenos modales'. Terminó con kirchnerismo explícito. El populismo es así. Si no lo terminás de entrada, te termina comiendo a vos. Ya vamos por la séptima crisis en 50 años, pero no aprendemos"

También destinó uno de sus tuits a aconsejar al Gobierno sobre lo que no se hizo: "Lo que debería haber hecho Macri es cuidar las reservas flotando (sin control de cambios) para que algún día se eliminen todas las trabas para-arancelarias y bajar los aranceles a la importación. La apertura al comercio es LA gran reforma estructural que Argentina tiene que hacer".

Espert no perdió la oportunidad de publicitar su libro, La sociedad cómplice, al postear su tapa en otro de los mensajes del hilo de Twitter. El subtítulo de este ejemplar es "Los mitos económicos que llevaron a la Argentina a la decadencia y qué hacer para corregirlos".

El economista también retuiteó el mensaje del presidente Mauricio Macri, del mes de marzo de 2016, en el que el primer mandatario argentino decía: "Levantamos el cepo y todas las restricciones cambiarias sin que ocurriese ninguna de las desgracias pronosticadas".

"Macri NO es liberal" y "Macri termina siendo una continuación del kirchnerismo... y de buenos modales solo porque no tuvo más tiempo", son otros de los duros posteos del economista contra la medida implementada por el Poder Ejecutivo.

Milei: "Y un día volvió el cepo"

El economista Javier Milei, autodefinido como un "liberal libertario", también manifestó con crudeza su opinión acerca de las restricciones cambiarias anunciadas por el Gobierno. "Yo te avise... Y un día volvió el cepo (todo escrito en mayúsculas). Esto muestra que este mamarracho no es liberalismo y que le importa un c... cargarse (sic) en las libertades individuales con tal de maquillar los efectos de su política espantosa".

Pensar que hoy a la mañana mandé este Tweet... https://t.co/PBQBhyzGiu — Javier Milei (@JMilei) 1 de septiembre de 2019

Un rato más tarde, el economista hizo referencia a un tuit que él mismo había publicado en la mañana, antes de conocerse el DNU en cuestión. Quien propone controles de capitales: 1. Desprecia que tengas Libertad para disponer de tu dinero; 2. Ataca el efecto, suba del dólar, y no la causa, el desequilibrio fiscal; 3. Es cómplice de políticos chorros y como cortesano del poder busca limitar tu protección frente al robo".