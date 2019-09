¿Cómo afecta a turismo la restricción impuesta al dólar por el Gobierno?

Si bien la medida publicada en el Boletín Oficial limita la compra de dólares, no hace ninguna referencia a aquellos que quieran destinarlos a viajes

Con un decreto publicado en el Boletín Oficial un domingo, el Gobierno anunció la restricción de la compra de dólares, la obligación de exportadores de liquidar divisas y la autorización del pago de impuestos con bonos.

El objetivo de la medida es calmar la plaza cambiaria con medidas de alto impacto que fueron analizadas por el Ministerio de Hacienda y el Banco Central, a pedido del presidente Mauricio Macri, indicaron fuentes oficiales. Pero, ¿cómo impactan estas normas a quienes quieran viajar por turismo al exterior?

Hasta el momento la autoridad monetaria no impuso límites para la extracción de dólares de cuentas bancarias, por lo que quien quiera llevar efectivo no sufrirá ninguna limitación.

Sin embargo, en algunos países como Estados Unidos, no se permite ingresar con más de u$s10.000 en efectivo; mientras que para viajar a la Unión Europea (UE) existe un tope de 10.000 euros. Quien supere ese monto, debe declararlo.

Por otro lado, si bien el BCRA impuso un tope de u$s 10.000 por persona para la compra mensual para atesoramiento, no existen topes para el pago de gastos en el exterior o de empresas de servicios radicadas en el extranjero, por lo que los turistas no tendrán restricciones en sus gastos ni para la adquisición de pasajes de compañías aéreas.

"Se establece el requisito de conformidad previa del BCRA para el acceso al mercado de cambios para el pago de servicios con empresas vinculadas del exterior, excepto para las emisoras de tarjetas por los giros por turismo y viajes", se indicó en el comunicado.

Desde el lunes, habrá un límite de compra de divisas para atesoramiento de hasta u$s 10.000 por persona por mes. Compras por encima de esos u$s 10.000 requerirán conformidad previa del BCRA que serán analizadas caso por caso.

Además, exportadores tendrán que liquidar las divisas de sus ventas al exterior en el mercado local según plazos muy estrictos, dentro de los 5 días hábiles posteriores al cobro de la operación o 180 días después del permiso de embarque (el plazo más corto que surja de aplicar estos dos topes).