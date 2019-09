Cómo hacer para comprar más dólares de lo permitido y qué evaluará el Banco Central para autorizar cada operación

Quienes tengan que realizar una compra de más de u$s10.000 por mes deberán seguir una serie de pasos. Cuál es la gerencia del Central que hará de censor

Desde hoy, todo aquel ahorrista que quiera comprar más de 10.000 dólares por mes deberá pedir autorización del Banco Central. Lo mismo tendrá que hacer cualquier empresa que quiera adquirir divisas, sea por el monto que fuera, siempre y cuando esa operación no sea para comercio exterior.

Así como durante el cepo que regía en plena gestión kirchnerista, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) era el filtro para acceder a los dólares, ahora será el organismo monetario quien levante o baje el pulgar para avalar las operaciones.

Pero, ¿cómo será el pedido de autorización? ¿Qué parámetros van a tener en cuenta para dar el ok o rechazar la solicitud de compra?

Por empezar, hay que tener en cuenta que serán los propios bancos quienes canalizarán el pedido de autorización de un cliente ante el BCRA. Así, en el caso de un ahorrista minorista -o persona humana, como las definen técnicamente- cuando quiera comprar más de los u$s10.000 permitidos por mes, directamente en el home banking o en la ventanilla (por donde haga la operación) le van a informar que se requiere el aval del BCRA y el cliente tendrá que dar sus explicaciones del caso.

Un recorrido similar tendrá la operatoria para las empresas que quieran comprar dólares para cualquier motivo que exceda al comercio exterior. Cuando requieran divisas deberán pedirle a su ejecutivo de cuentas que solicite la autorización ante el Banco Central y deberán justificar el motivo.

El área del Banco Central encargada de analizar los pedidos de autorización será la estructura de lo que antes era la Gerencia Principal de Exterior y Cambios pero bajo una nueva denominación.

Qué van a autorizar y qué no

Respecto de los parámetros que tendrán en cuenta los funcionarios del organismo monetario para autorizar o no los pedidos de compra aún no están definidos en detalle, y por estas horas están trabajando sobre esto. También irán monitoreando en estos días si surgen pedidos para algún motivo puntual que no tuvieron en cuenta a la hora de hacer la medida y van a analizar caso por caso.

De todos modos, hay algunas cosas que tienen en claro en el Central. Primero, al menos en estos días, van a restringir al máximo las operaciones, vedando todo aquel que pida autorización para comprar más de lo permitido con el único fin de atesorar.

En cambio, si el destino es alguna operación inmobiliaria o algún otro motivo que implique una operación comercial, analizarán el caso en detalle, pero tratando de que el cepo no entorpezca los negocios entre privados.

Otra cosa que tienen en claro en el Central es que quieren darle la mayor transparencia posible a las autorizaciones que otorguen, para evitar que tilden de arbitrarios sus avales. De hecho, están pensando en cómo difundir información sobre los permisos que otorguen, obviamente sin dar el nombre de la empresa o la persona que solicitó el aval, pero sí quizá por sectores económicos o por monto de las operaciones.

Hoy comienza un nuevo cepo cambiario, más laxo para los ahorristas, pero igual de duro para las empresas. El grado de flexibilidad, de todos modos, dependerá de la muñeca del Central para ir abriendo el grifo de dólares, buscando un equilibrio entre el impacto en el mercado de cambios y la actividad económica.