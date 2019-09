Desde Ecolatina advierten que "la estabilidad cambiaria descansa sobre bases frágiles"

El director de Investigación Económica de Ecolatina, Federico Moll, aseguró que esa estabilidad "dependerá de la confianza de los agentes"

En ese sentido, Moll consideró que el rol del candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández, como virtual Presidente electo, "es clave", ua qie "cada vez que él decidió confrontar con el Gobierno, criticar duramente el esquema económico o poner en duda la relación con el FMI esto se sintió en el mercado".

El directivo de Ecolatina señaló además que "el set de medidas instrumentada aísla parcialmente al mercado cambiario de los vaivenes políticos, pero la capacidad de daño todavía es elevada".

"No creo que el cepo se vaya a endurecer durante los próximos meses, pero es difícil que se mantenga de esa manera con el cambio de Gobierno. Será clave el seguimiento de la brecha. Si crece incentivará a los trabajadores formales, para los que prácticamente no hay limitaciones, a dolarizar parte de la masa salarial y liquidar esos dólares en el mercado paralelo. La masa salarial del sector formal supera los US$ 3.000 millones por mes y puede transformarse en una demanda de divisas significativa en un contexto en el que la única oferta será el superávit comercial", enfatizó el especialista.

Sobre las proyecciones de inflación que Ecolatina tiene para lo que queda de 2019, indicó que "agosto va a marcar el fin de la desaceleración que vimos entre abril y julio".

"Vemos una inflación en torno a 4% que, si bien no es tan alta en relación al salto cambiario, sí deja un arrastre importante para septiembre. Es que en la primera quincena del mes veíamos un aumento de precios cercano a 2% y en la segunda saltó a valores superiores al 6%. Esto deja un efecto arrastre cercano a los 2 puntos y, en ese marco, difícilmente septiembre muestre números menores a 5%. Para lo que queda del año vemos, en la medida en que el mercado cambiario se mantenga controlado, una inflación que no penetraría el 3% y llegaría a valores cercanos a 50% para fin de año, bastante lejos del 40% que esperábamos antes de las elecciones", detalló en declaraciones a El Economista.

Moll indicó que si bien "la carrera nominal dependerá de la evolución de los salarios y del tipo de cambio", el riesgo de entrar en un espiral tipo de cambio-precios-salarios "se redujo considerablemente luego de las políticas implementadas por el nuevo equipo económico, pero esto no descarta que la economía se estabilice en niveles de inflación superiores a los actuales".

"La nominalidad con la que entraremos a 2020 dependerá de la estructura que tomen los arreglos paritarios de los próximos meses. Si los sindicatos y el Gobierno avanzan en aumentos salariales mensuales o ajustados por la inflación pasada la nominalidad puede aumentar peligrosamente. En ese sentido, es llamativo que los sindicatos se muestren poco confrontativos en una situación en la que el salario real está perdiendo cerca de 7% interanual y acumula una caída de más de 18% desde mediados de 2017, contracara de los movimientos del tipo de cambio real en el periodo. Creo que esta actitud por parte del sindicalismo busca no ponerlos en un lugar de conflicto con un Gobierno debilitado y podría ser una señal de cooperación con el Gobierno entrante", añadió.

Moll evaluó que los márgenes de maniobra de Fernández en caso de asumir la presidencia "son pocos y no están concentrados solo en la cuestión económica".

En ese sentido, dijo que "hay dudas sobre el contexto político en el cual deberá moverse Alberto Fernández, ¿Cuán homogéneo es el armado con el cual llegará al poder? ¿Cuánto poder tendrá realmente sobre un congreso lleno de actores que no le responden directamente a él?".

"Sobre esto se estructuran los condicionantes económicos. Argentina no está en una situación imposible de resolver, pero para salir deberá caminar por un sendero relativamente estrecho en el que cualquier desvío será duramente penalizado. Esto es lógico. Hoy la carga de la prueba está en Alberto: él tiene que demostrar que no es un apéndice del kirchnerismo y que si lo es este cambió. Ahora bien, si logra esto la recompensa puede ser alta. Si el mercado lo ve en control de la situación y estructurando un set de políticas razonable puede darse vuelta y apoyarlo. La situación social que va a recibir será delicada producto de dos saltos cambiarios en años consecutivos. Se especula con que la pobreza superará el 35% y sabemos que no es una situación de la cual se pueda salir "poniéndole plata en el bolsillo a la gente". Faltan pesos para aumentar las transferencias sociales y dólares para aumentar el consumo", remarcó.