Presidente del HSBC destacó tres fortalezas que permitieron a bancos "aguantar" la corrida del dólar y el retiro de depósitos

El banquero Gabriel Martino afirmó que por la crisis se retiraron alrededor del 30% de los depósitos en dólares del sistema financiero

El presidente del HSBC de Argentina, Gabriel Martino, aseguró que el sistema financiero estaba sólido al momento de la última corrida bancaria, por lo que "aguantó bien" el retiro del 30% de los depósitos en dólares del sector privado.

Según datos del Banco Central, los depósitos en moneda dura totales pasaron de los 35.243 millones de dólares el 9 de agosto hasta los 25.205 millones el 12 de septiembre (último dato disponible).

En tanto, los depósitos en divisas del sector privado bajaron desde los 32.500 millones de dólares hasta los 22.525 millones de dólares en el mismo período, por el impacto de la devaluación y la incertidumbre política.

Al describir la situación de la economía argentina, Martino dijo en declaraciones a radio La Red: "Estamos en una situación precaria. Pero el cimbronazo fue bastante bien resistido por el sistema financiero".

El banquero destacó "tres fortalezas" de la Argentina para afrontar la situación de corrida cambiaria y bancaria que viene sucediendo cada tres o cuatro meses desde mayo de 2018.

La primera de las situaciones a destacar es "la capitalización muy alta y la sanidad" que tiene el sistema financiero local, dado que durante 2016 y 2017 se dio una capitalización muy grande por el boom crediticio, lo que ahora ayuda a la robustez.

Además, hubo una caída en términos reales por arriba del 40% en los últimos 15 meses del crédito, lo que hizo que haya menos dinero prestado en las calles y más billetes acuñados en las bóvedas de los bancos.

Y como tercera situación a destacar, siempre según Martino, es lo que se hizo después de la crisis de 2002 y perduró en todos los gobiernos como una política de Estado: que los dólares que toma el sistema los preste básicamente al comercio exterior que genera dólares genuinos.

"Eso que se hizo muy bien permite que la cartera que tienen los bancos de préstamos en dólares esté integrada por divisas genuinas que vienen del comercio exterior. En el pasado, antes de la crisis de 2002, existía un arbitraje de leyes que permitió un descalce", dijo.

Respecto de la salida de los depósitos registrada desde las elecciones primarias, el banquero dijo que la entidad que preside no tuvo problemas, pero señaló que un nivel de retiro promedio del 30% en el sistema "debe ser considerado un récord".

"Las reservas que tenía el sistema eran muy altas, en torno al 50% ó 60% de liquidez. Y por otro lado, los dólares estaban colocados en préstamos de corto plazo a compañías que generan divisas", celebró Martino.

No obstante, consideró: "Un retiro del 30% o 32% promedio en un sistema financiero es inédito en el mundo. Nosotros seguimos batiendo récords de situaciones. Como esta en particular, que se dio en treinta días, no hay muchos casos en el mundo".

Martino señaló que en los últimos días se viene dando una "situación controlada" en cuanto a los retiros de depósitos, aunque continúa la salida "en un nivel muy bajo".