Desconcierto en la City: todas las teorías que explican porqué no voló el "contado con liqui"

El mercado esperaba una mayor presión sobre el "conta con liqui" ante el pago del BOPOMO. ¿Por qué bajó 2%? ¿Rulo, estrategia de PIMCO o un pago tardío?

Hoy el Gobierno pagó cerca de $24.800 millones entre capital e intereses del Bono de Política Monetaria (BOPOMO), un título que emitió Luis "Toto" Caputo cuando era Ministro de Finanzas y que poco más del 40% está en manos de PIMCO. Con este dato, y en un contexto de cepo cambiario, el mercado daba por descontado que hoy se redoblaría la presión sobre el "contado con liqui", por el simple hecho de que esa es la única forma que tiene el fondo de inversión para hacerse de dólares y sacarlos del país.

Pero esa presión nunca existió. Incluso lejos de operar en alza tanto el precio del dólar MEP (para hacerse de dólares en el mercado de capitales y dejarlos en el país) como el del "contado con liqui" (para sacar esos dólares el exterior) bajaron respecto el cierre del viernes. El primero cedió 0,7%, y quedó a $64,23 y el segundo se operó a $66,56, un 2%por debajo del viernes.

Lejos de encontrarle una explicación a esta baja, en la City hubo desconcierto y tantas teorías como operadores en el mercado. "Un ‘contado con liqui’ que no sube da cierto indicio de que a los internacionales les parece cara la brecha o un dólar a $70", analiza Federico Broggi, analista de Invertir en Bolsa.

Algo de cierto hay en esta afirmación, ya que el precio refleja el verdadero equilibrio entre oferta y demanda y es el valor que el mercado le pone al dólar, a diferencia de lo que ocurre en el mercado de cambios oficial, donde la demanda está reprimida por el cepo y su valor no es representativo.

Para Gustavo Neffa, socio y director de Research for Traders, la explicación está en que PIMCO y el resto de los fondos que cobraron el BOPOMO habrían reinvertido gran parte de sus pesos en activos locales. "No entraron en bonos. Creo que fue más que nada en Letras, pero no se en cuales", sostiene.

La calma extrema del dólar en el mercado de capitales se dio en un día en que el precio oficial trepó 25 centavos, con escasas operaciones y el Banco Central y algunos bancos públicos conteniendo la demanda. El Merval perdió 3%, los ADRs cerraron con rojos de hasta 5,8% y el riesgo país trepó 3%.

"El dólar mayorista nuevamente experimentó un gradual deslizamiento, hasta cerrar en los $56,92, ya que el BCRA y los bancos oficiales se encargan de regular la plaza a través de una mayor oferta de divisas", explicó Gustavo Ber, titular de Estudio Ber en su informe diario.

Además, agregó que más allá de la liquidación del BOPOMO, las brechas siguieron en descenso, "aunque aún así los operadores reconocen que los abultados vencimientos en pesos -de títulos y eventualmente de plazos fijos- podrían volver a presionarlas".

El rulo VIP, siempre vigente

En la mesa de dinero de un banco local comentaron que la baja del "contado con liqui", y la brecha cada vez menor con el dólar MEP, se debe al nuevo rulo que están haciendo los inversores con un mínimo de u$s10.001 dólares, para saltar la traba que la Comisión Nacional de Valores le puso a los minoristas. Además, hay que tener los dólares en la cuenta con anterioridad para saltar el cepo del Banco Central, ya que el que compra divisas en el mercado de cambios no puede comprar bonos en los siguientes cinco días.

Federico Broggi, por su parte, tiene tres teorías sobre la calma no sólo que mostró hoy el "contado con liqui" sino que viene experimentando desde mediados de la semana pasada.

La primera, que manos amigas estarían ayudando a bajar el "contado con liqui", "dándole salida a los fondos del exterior", explica. Broggi reconoce que para confirmar esta idea habría que analizar en detalle los volúmenes operados y además no encuentra qué incentivo tendría el Gobierno en bajar el "contado con liqui".

Luego, sostiene que se podría explicar por cierta estacionalidad en el "contado con liqui". "Al no quedar instrumentos para el manejo de caja de corto plazo, las empresas usan el CCL y el MEP y, en esta última semana del mes, muchas empresas necesitan pesos para pagos de sueldos e impuestos por lo que ejercen presión a la baja", detalla el analista de Invertir en Bolsa.

La tercera y última teoría es que hayamos tenido un overshooting del "contado con liqui"y ahora se esté acomodando. "Cuando miramos el balance del BCRA y sacamos un tipo de cambio de convertibilidad (que es adonde debería tender el "contado con liqui") nos da que el dólar de convertibilidad es de $60", argumenta Broggi.

Incluso haciendo el ejercicio dinámico, y llevando esa relación a un futuro cercano como octubre, y considerando drenaje de reservas por pagos de deuda y aumento de pasivos monetarios por emisión para pagar deuda en pesos, dicho tipo de cambio sería de $66, agrega el analista de Invertir en Bolsa.

Son muchas las teorías, pero lo cierto es que PIMCO ni el resto de los inversores no sacaron los pesos "vía contado con liqui" ya que sino hubiera impactado en el precio.

El pago tardío del Gobienro

Por otro lado, en el mercado aseguran que el Gobierno acreditó el pago en los últimos minutos del mercado, al igual que lo hizo el viernes pasado, con el vencimiento de las Letes en dólares.

Ese día, de hecho, el pago tardío fue lo que explicó que los depósitos en dólares del sector privado hayan crecido u$s16 millones, marcando el primer aumento diario desde las PASO. "El pago fue a última hora y por eso los dólares quedaron en los bancos", explicaron en un banco privado.

"Hasta las 17 no se habían acreditado", comentaron desde el backoffice de una Sociedad de Bolsa respecto al pago del BOPOMO, lo que le daría fuerza a esta última teoría. El horario máximo para acreditar los pagos el día del vencimiento es a las 18 horas, cuando cierran las operaciones en el mercado.

En ese caso, la presión sobre el "contado con liqui" podría recaer mañana, martes, aunque va a depender de lo que decida hacer PIMCO con los pesos que cobre. Habrá que ver. Mientras tanto, hay dudas, algo de desconcierto en la city, pero cierto alivio porque la brecha cambiaria se redujo y ahora quedó en torno al 18,5%.