El duro análisis del Wall Street Journal sobre la crisis Argentina

El prestigioso diario financiero estadounidense advirtió que la Argentina vive desde 1950 "más allá de sus posibilidades", al evaluar la situación del país

El Wall Street Journal advirtió que la Argentina vive desde 1950 "más allá de sus posibilidades".

De esta forma, el prestigioso diario financiero estadounidense se refiere a la situación argentina luego de utilizar frases como "años después", "repetir" y "de nuevo" para explicar por qué el país "enfrenta una crisis económica de nuevo".

Según la publicación, los argentinos sacaron de los bancos u$s6.000 millones entre el lunes 12 de agosto, al día siguiente de la derrota de Juntos por el Cambio en las primarias, y el 31 de agosto. Luego retiraron u$s4.000 millones más ante la imposición de controles cambiarios. En un mes, entonces, escondieron el equivalente al 30% de los depósitos en las entidades.

Para Wall Street Journal, la situación no es novedosa sino reiterativa: "Casi cuatro años después de que Macri asumió el poder, Argentina repite un patrón que la persigue desde hace 70 años: se queda sin divisas mientras lidia con una alta inflación y contracción económica. De nuevo".

Te puede interesar Dólar: tras el rulo y el bucle, encuentran una nueva manera de superar los límites oficiales

"El país se dirige hacia un posible incumplimiento de alrededor de u$s115.000 millones en bonos en moneda extranjera solo 18 años después de su última gran crisis cuando dejó de pagar u$s 100 mil millones. Ahora intentará reestructurar la deuda con el FMI", indicó la publicación.

Para el diario financiero estadounidense, la desconfianza de los argentinos en su moneda, y por eso la obsesión por ahorrar en dólares, queda demostrada a simple vista cuando se repasa la lista de presidentes del Banco Central (BCRA): 61 personas en 84 años.

En esa línea de tiempo, siempre según el periódico de Nueva York, el problema subsiste por qué "el país vive más allá de sus posibilidades", esto quiere decir, "el gobierno gasta más de lo que recauda". Argentina tiene casi siempre un gran déficit fiscal más allá del signo político.

Para compensar el agujero fiscal, Argentina, según su historia, solo apuesta a dos alternativas a la espera de que alguna vez una de esas funcione mágicamente: imprime dinero, lo que alimenta la inflación, o toma prestado dólares del extranjero. O incluso ambos. Luego debe luchar por generar suficientes divisas a través de las exportaciones para pagar sus deudas. Al final del camino, "los acreedores exigen tasas de interés más altas, los pagos de la deuda se vuelven insostenibles y todo se bloquea".

Te puede interesar Un gurú de la City pronostica que el dólar paralelo alcanzará los $94 para finales de este año

Eso es lo que llevó al presidente Macri a anunciar en junio de 2018 un préstamo stand by con el FMI. Eso es lo que llevó a personas comunes como Jorge Lemos a sacar todos sus dólares de la caja de ahorros para resguardarlos en una caja de seguridad. "No confío en este gobierno", explica al diario financiero estadounidense.

La plata de Lemos, como de tantos otros que pagan por una caja de seguridad, queda en el mismo banco, pero contablemente agranda el número de las divisas fugadas del sistema bancario. Los argentinos tienen entre u$s 70.000 y u$s 150.000 millones escondidos debajo de colchones o justamente en cajas de seguridad. Y en el exterior, según el economista Orlando Ferreres, otros u$s 500.000 millones más.

"El último problema comenzó a mediados de agosto cuando Macri perdió por primera vez una primaria con los peronistas de la oposición. La votación indicó que los peronistas están casi seguros de ganar una elección presidencial el 27 de octubre", dio como hecho Wall Street Journal.

El candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández, y su compañera de fórmula, Cristina Kirchner, se comprometieron a desmantelar las reformas de promercado y sus impopulares medidas de austeridad de Juntos por el Cambio. Macri respondió, entonces, con el apoyo del "mundo político y económico", al considerar que "no confían en ellos y en lo que quieren hacer con Argentina nuevamente".

Fernández adelantó que en caso de llegar el 10 de diciembre a la Casa Rosada, su plan para revertir la crisis que heredaría sería "estimular la economía al aumentar el consumo y los salarios al tiempo que contiene la inflación con un amplio pacto con los empleadores". Para Wall Street Journal, "una receta peronista muy usada".