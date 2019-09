"El dinero del FMI se usó para pagar las deudas", aseguró Lacunza

El ministro de Hacienda afirmó que los más de u$s40.000 millones desembolsados por el Fondo Monetario Internacional se usaron para pagos ya comprometidos

Durante el cierre de la 40ª Reunión Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), que se realizó en Bariloche, el ministro de Economía, Hernán Lacunza, explicó dónde está el dinero del FMI.

"El dinero del FMI se usó para pagar las deudas", aseguró. "Los números están ahí; se usaron para eso", enfatizó ante un auditorio de ejecutivos de empresas e inversores.



"Hay que tener un conjunto de políticas y cosas que no se rediscutan, como pasa en países vecinos", dijo el ministro.



Por otro lado, agregó que la deuda que tiene el Gobierno "número más, números menos, es el déficit fiscal".



En otro momento de su exposición, el funcionario enfatizó que "no se puede resetear la Argentina cada cuatro años" cuando hay elecciones sino que hay que tener "un conjunto de políticas y cosas que no se rediscutan, como pasa en países vecinos, y que se traduce en crecimiento sostenido y reducción de la pobreza".