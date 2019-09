Loser: el FMI evaluará con el próximo presidente "posibles cambios en el programa"

El ex director del FMI para el hemisferio occidental habló sobre la situación argentina, el equilibrio fiscal y el peso de Estados Unidos en las decisiones

El economista y ex director del FMI para el hemisferio occidental, Claudio Loser, estimó que, tras las elecciones, habrá misiones técnicas del organismo multilateral y reuniones con el próximo presidente para discutir "posibles cambios" en el programa e incluso analizar la puesta en marcha de uno nuevo.

"Va a haber misiones técnicas, a menos que el Gobierno argentino diga que no quiera al Fondo para nada", indicó.

En ese sentido, señaló: "De no ser así, se van a sentar, van a hablar y se van a discutir, como muchas otras veces, posibles cambios a este programa y eventualmente se discutirá un programa nuevo".

"El mensaje de que no va a llegar el dinero ya me parece clarísimo", subrayó y calculó que será "casi seguramente después de las elecciones".

Según su consideración, para que ello ocurra, "tiene que haber un conocimiento claro de hacia dónde va" en la economía.

Al ser consultado respecto de la posibilidad de que las medidas fiscales tomadas recientemente por el Gobierno afecten al entendimiento con el FMI, resaltó: "No creo que el impacto sean tan grande que descarrile el programa".

"Supongamos que hubo una desviación. Eso no es fundamental en términos de la parte fiscal", insistió y evaluó que "no es tan terrible".

Sin embargo, aclaró que "el reperfilamiento es un problema serio".

"Yo diría que el Fondo lo entiende como una situación de total emergencia, que no es buena en general, pero que ayuda hasta tanto se arreglen las cosas", analizó.

Y puntualizó: "Las desviaciones existen, pero no son terribles".

"El Fondo es un organismo multilateral cuyos dueños son 192 países y en 192 países pasan todo tipo de cambios. El FMI está acostumbrado a eso", sostuvo.

Respecto de la postura del Gobierno de los Estados Unidos, apuntó: "Es importante, pero no es crucial".

"Evidentemente, un apoyo de Donald Trump ayuda, es el principal socio, pero hay otros bloques", argumentó y afirmó: "Hay que ver qué dicen los europeos, los chinos, que como acreedores están cada vez más preocupados de lo que se le debe, los japoneses, todos los países en desarrollo".

De ese modo, destacó: "Como es Trump, si ve que Macri no puede ganar, dice ´yo no apoyo a Macri, yo apoyo a la Argentina´. Lo hizo con otros países en cosas diferentes. Trump no va a querer líos, pero no es 100 por ciento necesario que lo apoye".