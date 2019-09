Una vuelta de tuerca al cepo: el Central cortó el "rulo VIP" y restringe la salida de dólares al exterior

El BCRA estableció un plazo mínimo de 5 días entre la compra y venta de un título. También acotó el giro de divisas al exterior sólo a cuentas bancarias

En una misma jugada, el Banco Central le dio una vuelta de tuerca más al cepo cambiario y cortó de plano algunas operaciones financieras que surgieron a raíz de las distintas cotizaciones del dólar, entre ellas el famoso "rulo VIP".

En rigor, a través de la Comunicación A6799, el organismo monetario estableció para las personas humanas un plazo mínimo de 5 días desde la fecha de compra de un título valor, antes de ser vendido o transferido a otras entidades depositarias.

"Este plazo mínimo de tenencia no será de aplicación cuando la venta de los títulos valores sea contra la misma jurisdicción de liquidación que la compra", aclara el BCRA, lo que deja en claro que es para frenar operatoria con la que entraban o sacaban dólares al país a través del mercado de capitales.

Así, en este primero de los cuatro puntos de la normativa, el objetivo del Central apunta a cortar de plano el rulo financiero, con el cual las personas físicas compraban un bono en dólares, luego vendían el mismo título pero emitido en dólares y se hacían de una diferencia que luego podían dolarizar, si aún no habían comprado los u$s10.000 permitidos por mes.

Te puede interesar El Banco Central publicó un listado con el nombre de los que compraron más de 10.000 dólares en septiembre

El BCRA y la CNV en su momento habían entorpecido esta operatoria, con una restricción que abarcaba únicamente a quienes compraban dólares para entraba al rulo y habilitaba el negocio para quienes ya tengan esos dólares en su cuenta y superen los 10.001 dólares. Eso es lo que se conoció como "rulo "VIP" y que ahora ya no se puede hacer, ya que hay que tener el bono 5 días en cartera entre la compra y su venta.

"Al poner 5 días de parking el BCRA prácticamente corta esos negocios. Incorpora el riesgo precio de mercado, y ya no es negocio comprar para vender en 5 días, a un precio que obviamente no se sabe cuál va a ser", explica un operador de la City.

En el segundo punto de la normativa el objetivo del BCRA fue cortar lo que en la City se conocía con el rulo inverso por el cual algunos inversores compraban bonos contra cable (transferencia directa), luego vendían los bonos contra MEP y giraban esos dólares MEP al banco y ahí pedían canjear el MEP porn transferencia cable.

Te puede interesar Pese a la caída de reservas, Sandleris calculó que hay dólares para llegar al 10 de diciembre

Para frenar esta operatoria estableció que las personas humanas que transfieran divisas desde sus cuentas locales en moneda extranjera a cuentas bancarias propias en el exterior "deben presentar una declaración jurada de que no han efectuado venta de títulos valores con liquidación local en moneda extranjera en los últimos 5 días hábiles".

En otras palabras, también puso un parking de 5 días a esta operatoria antes de sacar los dólares del país vía transferencia.

Giros, únicamente a cuentas bancarias

Después, en los puntos 3 y 4 de la norma, en lo que directamente es un endurecimiento del cepo, introdujo cambios para que las personas humanas puedan seguir transfiriendo dólares a cuentas propias del exterior, pero únicamente si son bancarias.

Así, ya no se podrá girar a cuentas financieras (lo que en el mercado local se denomina cuenta comitente), que son las más fáciles de abrir para un ciudadano local, porque tiene menores exigencias y porque la mayoría de los brokers del país que da la posibilidad de abrir una cuenta en el exterior ofrece este tipo de cuenta.

Esto busca frenar el drenaje de depósitos en dólares del sector privado, que vienen con un ritmo diario de más de 110 millones de dólares y ya acumula una pérdida de más del 33% desde las PASO.

En muchos bancos, de hecho, explicaban que en los últimos días la mayor parte del drenaje era de inversores que giraban dólares a cuenta del exterior (personas humanas, ya que las personas físicas no pueden hacerlo) y ya no tanto de minoristas que sacaba sus dólares en billetes para guardarlos en las cajas de seguridad.

Falta menos de un mes para las elecciones presidenciales y todo indica que la presión sobre el dólar irá en aumento. Con el cepo ya instaurado, el organismo monetario irá ajustando cada clavija para ir bloqueando cada punto en donde la demanda puede jugarle en contra.

El drenaje de depósitos no para y las reservas no detienen su sangría, incluso con un cepo cambiario. En todo septiembre ya se fueron u$s5.396 millones de las arcas del BCRA, lo que no sólo reduce el poder de fuego del organismo en el mercado de cambios sino que modifica el dólar de equilibrio que calculan los inversores e incrementa aún más la presión sobre al divisa.