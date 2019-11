Ejecutivo de Moody'ś: la raíz del problema de Argentina es la falta de un mercado de deuda en pesos

Para Gabriel Torres, el debate sobre si el problema argentino es solvencia o liquidez esconde un tema más profundo: la falta de un mercado de deuda propio

La argentina necesitará para el año próximo al menos unos 30.000 millones de dólares para cubrir vencimientos, sin considerar la deuda de corto plazo en letes, y el desafío del Gobierno es generar credibilidad para recrear el acceso al financiamiento de mercado; a largo plazo debería recomponer el mercado de deuda en pesos.

Así lo aseguró Gabriel Torres, vicepresidente Senior Credit Officer de la calificadora para la Argentina, en una entrevista concedida a iProfesional, quien consideró que la raíz del problema que llevó al país nuevamente al default es la falta de un mercado de deuda en su propia moneda y jurisdicción. Aunque reconoció este planteo es para el largo plazo y no en lo inmediato.

Para Torres, el debate de "si el problema de la Argentina es de solvencia o liquidez, es la contracara de la misma moneda, cuando no hay acceso a los mercados". Días atŕas, el candidato a sentarse en el sillón de Economía en la gestión de Alberto Ferńandez, Guillermo Nielsen, había dicho ante inversores y analistas internacionales en Miami, que el problema de la Argentina era de "liquidez".

Pero, para Torres, eso no no cuenta demasiado si "la raíz del problema de Argentina es que no tiene mercado propio de moneda local".

El analista puso como ejemplo a Brasil, país que "a fines de los '90 tenía la casi totalidad de deuda en dólares, y con el tiempo logró revertir esa situación y hoy la misma es menos de 5%. Es decir, la casi totalidad de su deuda es en su moneda y su jurisdicción".

Por el contrario de Brasil, la Argentina hoy tiene maś del 80% de su deuda en dólares y el resto en pesos. El escenario de Brasil para la Argentina de hoy parece imposible porque, no tiene mercado.

Torres se explayó con que "Argentina no tiene y debería tener mercado de deuda propia, pero aquí hubo décadas inflación, igual que otro países, pero luego se destruyó el mercado con el corralito, corralón y la nacionalización de las AFJP", dijo, repasando lo que consideró "errores" de gestión de todos los gobiernos democráticos.

Hoy la Argentina "no puede hacer lo que hacen otros países del mundo de financiar déficit tan alto en su propia moneda, porque para resolverlo es un tema de décadas, y requiere tasas reales positivas de ahorro".

Los "mismos argentinos no dejan hoy en el banco más que lo mínimo necesario", expuso.

Y hasta tanto no se resuelva, "la Argentina gastará más de lo que gana, y tiene que dejar de hacerlo. Puede paliar el efecto con emisión, pero la emisión tiene un límite, no hay que depender de ello para sostenerse".

La Argentina "emitió recientemente deuda en dólares porque la alternativa en pesos no existía. La solución de largo plazo es recrear esa alternativa como lograron otros países", insistió.

En el corto plazo, "es una situación complicada, y estaremos atentos a ver si el Gobierno podrá reestructurar la deuda rápido. Es que con la reestructuración el nuevo gobierno ofrecerá pagar menos deuda, el tema es a a cambio de qué, y ahí debería exhibir un modelo económico sostenible".

El analista expuso los vencimiento que debe afrontar la Argentina y explicó que "según los últimos datos provistos por Economía, para el 2020 hay cerca de 18.000 millones de dólares de vencimiento de capital, y unos 11.000 millones de dólares de vencimiento en intereses, en capital de mediano y largo plazo. Esto quiere decir que excluye la deuda de corto plazo como las letes postergadas, con lo cual si se suma todo, la deuda sería aún mayor".

Torres aclaró que "de esta cuenta se pueden despejar algunos vencimientos con dependencias públicas como la Anses, que son refinanciables, si bien no está especificado en los datos públicos", lamentó.

"No es que la Argentina tiene que tener la plata, porque los países no pagan su deuda sino que refinancian su deuda; el desafío aquí es recrear credibilidad para acceder a los mercados para el financiamiento", lanzó.

Por último, Torres consideró que desde el punto de vista crediticio, la calificación de Argentina es tan baja hoy, en default, que poco tiene que ver el impacto político regional, tras los acontecimientos sucedidos en Chile, o Bolivia.