Alberto insiste con el "virtual default" y el mercado duda sobre el pago de los cupones

En su primer discurso como presidente, Alberto Fernández volvió a referirse a la escasa capacidad de pago del país. ¿Cómo interpreta el mercado esa frase?

Si bien en su primer discurso como presidente no dio grandes definiciones en materia económica, Alberto Fernández insistió con la idea del "virtual default" que dejó el gobierno de Mauricio Macri y la frase comenzó a preocupar al mercado. Fue la segunda vez en pocas horas que el mandatario recurre a esa frase para hacer alusión a la deuda, lo que genera dudas respecto al pago de cupones de renta.

"Quiero que todos comprendamos que el Gobierno que acaba de terminar su mandato dejó al país en una situación de virtual default". Esas fueron las palabras de Alberto Fernández ante la Asamblea Legislativa, quien lo comparó con "el mismo laberinto que nos atrapó en 2003 y del que pudimos salir con el esfuerzo de conjunto social".

El mercado no tardó en reaccionar y los bonos en dólares promediaron bajas de hasta 4%, aunque luego recortaron posiciones. En el Merval, las acciones operaron en baja y el principal índice de la Bolsa porteña operaba con bajas de más del 3% a dos horas del cierre.

"A mi juicio, el aspecto más delicado de la negociación de la deuda es el timing de dejar pagar los cupones", dispara Norberto Sosa, director de Invertir en Bolsa (IEB). "Más allá de que termina pasando con los cupones de renta, el tema es cuándo se deja de pagar. Esa es la gran intriga", agrega.

Te puede interesar El Gobierno lanzará créditos no bancarios a tasas bajas para familias y pymes endeudadas

El ex Raymond James va más allá y estima que esta misma semana el gobierno podría decir que Macri dejó al país en default. "Ya lo dijo hoy Alberto Fernández: Argentina quiere pagar sus deudas, pero no puede hacerlo. La gran pregunta es hasta qué día va a pagar cupones", sostiene Sosa.

En concreto, lo que dijo Fernández fue que van a encarar el problema de la deuda externa pero que "no hay pagos de deudas que se pueden sostener si el país no crece". Tan simple como esto, para poder pagar hay que crecer, acotó el presidente.

Para Sosa, de todos modos, fue escaso el volumen operado tanto en la suba de ayer, como en las bajas de hoy, lo que no muestra una tendencia clara.

"Una gran diferencia entre el inicio de este gobierno y el anterior es que se genera que hay una percepción que hay un plan económico más integral", destaca el director de IEB. "Puede gustar o no, según la orientación de cada analista, pero creo que sin dudas, se está trabajando en un programa más integral y hay más coordinación y coherencia entre los integrantes", acota.

Te puede interesar El nuevo BCRA mantendrá los límites para comprar dólar y apunta a baja moderada de tasas

Dudas sobre el plan expansivo

Por su parte, Gustavo Neffa, socio y director de Research for Traders, sostiene que la reacción de los mercados fue negativa, aunque acota que también puede haber algo de agotamiento, después de la suba del lunes.

"Reitera demasiado discurso de aumento del gasto, de que el que no tiene medicamentos va a tener y el tema es que nadie sabe cómo se va a hacer. Ese ese es el miedo del mercado", explica Neffa. "Si no hay crédito, no quieren tomar la deuda del FMI, la solución es o bajar los gastos o emitir. Y me parece que el miedo viene por ese lado, por un plan expansivo. Más allá de los aumentos de impuestos que ya están bastante descontado por el mercado, la duda es si van a forzar una emisión mayor a la que se esperaba", agrega.

Esta idea de mayor emisión es lo que de algún modo le dio impulso a los bonos que ajustan por CER, ya que crece el temor a que esa política expansiva para reactivar el consumo termine generando más inflación. el Discount, por ejemplo, promediaba el día con una suba del 2,3%, esquivando así la ola de ventas que caracterizaba al resto de los bonos.

Como sea, los mercados van a seguir atentos a las primeras definiciones que aporte Martín Guzmán apenas desembarque en el ministerio de Economía, lo que debería suceder en las próximas horas. Mientras tanto, como siempre, los grandes fondos van a intentar leer entre líneas para adelantarse a lo que será una dura renegociación de la deuda.