Cuánto se puede recaudar con el 30% de recargo a la compra de "dólares billete"

Según las estimaciones realizadas, con la nueva modalidad, se recaudarían $100.000 millones, lo que es equivalente al "plan contra el hambre

Uno de los puntos que generaron más polémica dentro de la ley de solidaridad y reactivación productiva que el ejecutivo envió al Congreso Nacional es la aplicación de un impuesto del 30% al atesoramiento de las personas físicas, que se suma al vigente cepo cambiario por el que sólo se pueden comprar de u$s 200 mensuales.

De esta forma, la cotización del dólar oficial pasará a ser un "precio testimonial" para el atesoramiento. Solo aplicará para el comercio exterior (importaciones y exportaciones).

Una vez aprobada ley, las personas físicas no sólo tendrán un recargo de 30 % de los consumos con tarjeta de crédito en el extranjero. Sino que el impuesto de 30% se aplicará a los dólares comprados para atesoramiento. Es decir, deberá desembolsar el precio del dólar oficial más un impuesto del 30%.

Con este nuevo esquema con un dólar más alto para personas físicas y la prohibición de atesoramiento para empresas, el gran comprador fuera del comercio exterior y quien va a atesorar los dólares productos del saldo comercial será el Banco Central.

De hecho, según datos oficiales, ya en las primeras dos jornadas con Miguel Pesce al frente del BCRA compró 317 millones de dólares. Y tiene como objetivo acumular más reservas para poder pagar los vencimientos de deuda mientras se negocia con los acreedores privados.

Te puede interesar El peso argentino se desplomó en los mercados de la región: en Uruguay ya piden $124 por dólar

Si observamos el gráfico el atesoramiento de personas físicas sin considerar los meses de "cepo light" (tope de 10.000 dólares por mes), que fueron meses donde la demanda se disparó, el promedio mensual de compras brutas de divisas se ubicó en u$s 1.594 millones. Mientras que las ventas (brutas) promedian u$s 662 millones.

Así, se espera que las compras para atesoramiento bajen a sólo 500 millones de dólares mensuales o menos. Aproximadamente 2/2,5 millones de personas que comprarán 200 dólares mensuales.

El efecto directo de la medida es que al tener un "dólar atesoramiento " de 82 pesos, se fogonea la demanda del "dólar paralelo" que vienen subiendo ya desde principio de la semana de 67 a 76 pesos. Y lo más probable es que una vez que se apruebe la ley supere los 82 pesos de la cotización del nuevo dólar de atesoramiento.

Del lado de la venta de dólares el impacto de la medida será todavía mayor. Ya que habrá cada vez menos personas que se desprendan sus dólares a la cotización de 59 pesos que toman los bancos.

Es muy probable que la venta de dólares de particulares en el mercado oficial caiga fuertemente. En el último mes -con "súper cepo"- rondó los U$S 100 millones.

Te puede interesar Debuta hoy el nuevo directorio del Banco Central y bajará la tasa de interés a menos del 60%

A los fines recaudatorios del año 2020, el impuesto del 30% exclusivamente a la compra de dólares para atesorar tendrá un impacto relevanete.

Si la compra de divisas dentro del súper cepo se mantuviera en unos u$s500 millones mensuales (lo cual es factible si el dólar paralelo se dispara al menos 10% arriba del nuevo dólar de atesoramiento de 82 pesos), la que es para atesorar en el sistema bancario ascendería de máximo a unos u$s6000 millones y de mínima a casi u$s5000 millones (2 millones de personas, 200 dólares por mes).

Muy lejos de los récord de atesoramiento de U$S 21.000 millones en 2011, de U$S 22.000 millones en 2017, y de U$S 27.000 millones en 2018 y 2019, cada año.

Pero aún con super cepo, ese nivel "minimo" de atesoramiento, aplicándole una alícuota del 30%, significaría una recaudación fiscal extra de entre u$s 1500 y u$s1.800 millones.

Así, el fisco podría recaudar, a valores de hoy, entre 95.000 y 115.000 millones de pesos. Es el equivalente a todo el costo previsto para el plan de lucha contra el hambre, que contempla entregar una tarjeta alimentaria de 4000 pesos mensuales a unos 2 millones de mujeres que cobran la AUH en situación de extrema pobreza.